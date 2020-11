Yamaha tuvo en Valencia su peor Gran Premio desde 2007

Yamaha llegaba a Valencia con tres pilotos en las cuatro primeras posiciones del campeonato y se las prometían felices para ponérselo difícil al líder Joan Mir. Sin embargo, la situación se fue torciendo día tras día y acabaron el domingo con la peor carrera de la marca de Iwata desde 2007, también en el Ricardo Tormo.

El jueves comenzó con la noticia de que Yamaha había manipulado los motores sin permiso y eran sancionados. 50 puntos menos en el campeonato de constructores y prácticamente adiós a un título que tenían atado.

El lío con los motores continuaba el viernes. Motorsport.com adelantaba que Maverick Viñales iba tener que descorchar un sexto motor y saldría desde el pitlane, despidiéndose también de muchas de sus opciones de cara al campeonato.

El día se cerraba con un comunicado en el que anunciaban que cinco miembros del personal, entre ellos el director del equipo Massimo Meregalli y el telemétrico de Viñales, eran aislados y se perdían los dos grandes premios en Valencia.

Si fuera de la pista las cosas no iban bien, sobre el asfalto la situación no era mucho mejor. En la clasificación, la mejor M1 fue la de Franco Morbidelli, 9º, con Fabio Quartararo el 11º, mientras que Alex Rins era 2º y Joan Mir, 5º. Esta vez le tocaba remontar a las Yamaha y no a las Suzuki.

Pero no iba a ser así. Después de solo ocho curvas, Quartararo se fue al suelo al ver cómo Aleix Espargaró se caía justo delante de él y trincar los frenos con más fuerza de lo habitual. El francés pudo reemprender la marcha, pero acabó 14º y último. Peor le fue a Valentino Rossi en su regreso. Después de cuatro vueltas vio como su moto se paraba en medio de la pista y se quedaba sin puntuar por sexto gran premio consecutivo. A Morbidelli le salía mal la apuesta por el neumático trasero duro y cruzaba la meta 11º, mientras que Viñales hacía lo que podía y lo hacía 13º.

Así, ninguno de los cuatro pilotos de la marca acababa en top 10 por primera vez desde el Gran Premio de Valencia de 2007. Entonces, la mejor M1 fue la de Sylvain Guintoli, 11º. Además, la victoria de Mir y el segundo puesto de Rins, ponen al mallorquín con bola de partido para rematar el campeonato este mismo domingo.

Quartararo se ha quedado a 37 puntos de Mir, Viñales a 41 y Morbidelli a 45 con 50 en juego. Yamaha llegaba con tres candidatos al Mundial y los campeonatos de constructores y equipos encarrillados. Ahora, solo un milagro les permitiría llevarse algún título.

