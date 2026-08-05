¿Y si Yamaha recuperara el número 1 del campeón la próxima temporada?

Es bastante incongruente si se piensa en ello: Yamaha es actualmente el que más problemas tiene en MotoGP, con grandes dificultades desde hace varios años y sin capacidad para ganar carreras; pero al mismo tiempo, los dos futuros pilotos de fábrica de la marca ocupan la cabeza de la clasificación general.

A mitad de temporada, Jorge Martín lidera en efecto la contienda, con 14 puntos de ventaja sobre el callado y, sin embargo, temible Ai Ogura. La primera mitad del campeonato se ha revelado bastante irregular, por lo que es difícil decir hoy qué tendencia se perfilará a lo largo de los 11 Grandes Premios que quedan por disputar hasta la final.

¿Y si Marc Márquez no lograra recuperar el retraso acumulado?¿Y si uno de los futuros pilotos Yamaha acabara imponiéndose?

Estas preguntas son legítimas y Massimo Meregalli no esperó a que se las plantearan para hacerse esta reflexión. "Por supuesto tenemos en cuenta esta posibilidad", deslizó el director del equipo de fábrica Yamaha al sitio oficial de MotoGP, "pero creo que para la mayor parte de los equipos es preferible obtener el número 1 internamente, y no procedente de fuera."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Tenemos mucho optimismo para la próxima temporada, pero por el momento estamos plenamente concentrados en la temporada actual", añadió el responsable italiano, que asociará a una de las estrellas del campeonato con un perfil emergente, dos pilotos que hoy acumulan tres títulos mundiales entre todas las categorías.

Si Fabio Quartararo decidió por sí mismo dejar Yamaha tras ocho temporadas intensas que, entre otras cosas, lo llevaron al título, Álex Rins se encontró por su parte ante la decisión del constructor de renovar por completo su alineación. Para la primera moto, la voluntad de cambio de Jorge Martín aportó rápidamente una opción muy sólida, mientras que la oportunidad de fichar a Ai Ogura se reveló más tarde, al margen de los primeros Grandes Premios.

En ambos casos, Massimo Meregalli lo asegura, Yamaha no "tuvo necesidad de convencerlos". Y relató para la cadena italiana Sky Sport MotoGP: "En cuanto a Jorge, creo que no hay nada que decir. Ya ha demostrado lo rápido que es, ya ha ganado títulos. Confió en nuestro proyecto, y desde el principio cuando empezamos a hablar con él. Para nosotros, era una prioridad cuando empezamos a pensar en los pilotos para 2027 y 2028."

"Después, también tuvimos la oportunidad de fichar a Ai, y esta operación también se basó en la confianza mutua y encontramos un acuerdo muy rápido. Todo encajaba bien, y la idea de tener a un piloto japonés con una fábrica japonesa era para nosotros algo fascinante y logramos entendernos."

La llegada de estos dos nuevos pilotos, ambos procedentes del clan Aprilia, se percibe como un cambio saludable para Yamaha tras un periodo de gran bache. Posiblemente portadores de ideas nuevas, Martín y Ogura podrán hacer suya la primera M1 de 850cc para lanzar el nuevo capítulo que se avecina.

"Incluso las cosas más bonitas tienen un final y terminamos esta larga aventura con Fabio y Álex. Estamos agradecidos por lo que hicieron por nosotros y por la manera en que trabajamos juntos", subraya Massimo Meregalli, "pero con nuevos pilotos que llegan y un nuevo reglamento, hay muchas novedades. Eso aportará aire fresco, una nueva motivación, y todos estamos emocionados ante la idea de comenzar lo que yo llamaría una temporada completamente nueva. Hay muchas novedades, que solo son positivas para todo el mundo."

El trabajo continúa también para 2026

Este cambio se materializará dentro de cuatro meses, con los primeros test de la futura pretemporada. Mientras tanto, quedan 11 Grandes Premios por disputar, en los que Yamaha tendrá que seguir gestionando su realidad actual: una moto superada por la competencia y dos pilotos que saben que se marchan y ya no esperan gran cosa de su material.

"Creo que todos son pilotos profesionales, al igual que nosotros somos un equipo profesional. El objetivo es simplemente intentar mejorar las prestaciones y obtener con los dos los mejores resultados posibles", explica Massimo Meregalli, sin negar en absoluto la dureza de esta campaña 2026.

"Está claro que no es una temporada fácil, en cualquier caso no la primera parte. Éramos conscientes de que sería difícil. Siempre dijimos que sería realmente una temporada de aprendizaje:al introducir un proyecto completamente nuevo y, sobre todo, al empezar a competir con él, éramos conscientes de que habría muchas dificultades en el camino."

Massimo Meregalli Team Director de Yamaha. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"No obstante, estamos aprendiendo y eso claramente nos ayudará el año que viene cuando introduzcamos la nueva moto. Solo habrá una configuración de motor y eso quizá podría garantizar un mejor rendimiento. Estamos a mitad de esta temporada y, desde el principio, el objetivo de todos nosotros siempre ha sido intentar aumentar el rendimiento, y en consecuencia los resultados, en la segunda parte."

Con esta perspectiva, el responsable explica que el objetivo de la pausa era también intentar "maximizar lo que tenemos y lo que vamos a aportar en la segunda parte de la temporada". Y al contrario de lo que dicen sus pilotos, Massimo Meregalli afirma que la M1 sigue evolucionando de verdad, aunque probablemente se trate de desarrollos que no inciden en el nudo del problema, es decir, el motor.

"Seguimos desarrollando la moto, acabamos de introducir nuestra última homologación aerodinámica, con la que tuvimos un muy buen test en Barcelona. Eso demuestra que seguiremos trabajando hasta el final de la temporada. No será la última evolución", declaraba durante el GP de Alemania.

Tras la tercera especificación aerodinámica confiada a Quartararo en Sachsenring, Meregalli promete que las evoluciones seguirán llegando. "A medida que lleguen las piezas, las pondremos a disposición de todos los pilotos. Para nosotros, es realmente un año durante el cual estamos aprendiendo muchísimas cosas, y lo que aprendamos este año sin duda nos servirá el año que viene. Partiremos con una base, mientras que este año no la teníamos."