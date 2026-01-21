Yamaha presenta la M1 con motor V4 para la temporada 2026 de MotoGP

Yamaha ha presentado una MotoGP completamente nueva con motor V4 para la temporada 2026, en lo que supone un último impulso para volver a ser competitiva bajo el actual ciclo de reglamentario..

Los pilotos oficiales Fabio Quartararo y Alex Rins viajaron a Yakarta el miércoles para el lanzamiento de la nueva M1, que mantiene la clásica decoración azul y negra de Yamaha.

Tras haber sido el único fabricante en utilizar un motor de cuatro cilindros en línea en MotoGP, el cambio alinea técnicamente a Yamaha con Honda, Ducati, Aprilia y KTM y garantiza una mayor paridad en la parrilla.

La marca con sede en Iwata ha dedicado más de un año al desarrollo de su nuevo motor V4, cuyas dimensiones exigieron un rediseño completo de la moto.

El piloto de pruebas Augusto Fernandez completó varias apariciones como wildcard con la M1 en especificación V4 hacia el final de la temporada 2025, mientras que Quartararo y Rins también tuvieron la oportunidad de probar la nueva moto durante los tests.

Aunque las primeras reacciones de los pilotos fueron dispares, Yamaha confirmó en la víspera del cierre de temporada en Valencia en noviembre que cambiará a la moto V4 en 2026, apenas un año antes de la introducción de las nuevas normas de motores de 850cc en MotoGP.

Yamaha espera que el paso a la potencia V4 ayude a reactivar su declive en MotoGP. A pesar de haber dado un paso razonable hacia adelante el año pasado, cayó al fondo del campeonato de constructores, ya que su rival local Honda dio un salto aún mayor con la RC213V.

Yamaha también necesita arrancar con fuerza con su nueva moto para tranquilizar a su piloto estrella, Quartararo, de que puede volver a ser competitiva en MotoGP.

Con el mercado de pilotos moviéndose rápidamente, Quartararo ya ha advertido que podría verse obligado a buscar otras opciones si pierde la fe en el proyecto.

Yamaha depende en gran medida del francés, que sumó 201 de los 269 puntos totales del equipo el año pasado y terminó noveno en el campeonato de pilotos. La contribución de Quartararo a Yamaha queda reflejada en el hecho de que logró más puntos que todos los demás pilotos de la M1 juntos, incluido el dúo de Pramac Jack Miller y Miguel Oliveira.

En el otro lado del box oficial, el contrato de dos años de Rins con Yamaha también expira después de 2026, y el español necesita una gran temporada tras no haber terminado ninguna carrera en una posición superior al séptimo puesto el año pasado.

Con Honda pasando al Grupo C, Yamaha será el único fabricante que contará con las concesiones más generosas de pruebas y desarrollo bajo el reglamento en 2026.

Aunque revertir su programa de MotoGP en 2026 es vital, Yamaha también ha comenzado a probar su 850cc para el próximo ciclo reglamentario. Se entiende que el fabricante japonés probó discretamente su moto para 2027 en sus instalaciones privadas de Iwata a mediados de diciembre.

Las fotos de la presentación de la Yamaha de MotoGP 2026