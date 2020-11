Yamaha se queja de Lorenzo como probador del equipo

Yamaha anunciaba este viernes la contratación de Cal Crutchlow como piloto probador a partir de la próxima temporada y la no continuidad de Jorge Lorenzo. La marca de los diapasones ponía fin así a la etapa del balear como probador tras menos de un año en el cargo.

Lorenzo, que sigue siendo el piloto que le ha dado a Yamaha los tres últimos títulos que ha ganado hasta el momento (2010, 2012 y 2015), solo ha tomado parte en dos test en 2020, el de pretemporada, en Sepang, y el de hace unas semanas, en Portimao, donde terminó último a cuatro segundos del más rápido (Aleix Espargaró). Además, Yamaha no le ha permitido probar el prototipo de 2020, algo difícil de entender.

El #99 desveló hace unos días que contaba con una oferta de Aprilia para convertirse en probador, aunque priorizaba la continuidad en Yamaha. El antepenúltimo bofetón de la marca a Lorenzo se produjo hace una semana en Valencia cuando llamaron a Garrett Gerloff como sustituto de Valentino Rossi en caso de que no hubiese podido correr por coronavirus.

Tras su no renovación, el último, por ahora, se produjo este mismo sábado durante la clasificación de MotoGP en Valencia, cuando Meregalli explicó por qué han fichado a Cal Crutchlow y criticó abiertamente tanto la labor de Lorenzo como su estado físico.

"Seguramente Jorge no se ha entrenado porque no pensaba hacer ningún test hasta final de año", dijo Meregalli a DAZN. "Probablemente lo que esperábamos de un piloto de test no lo hemos obtenido. Cuando hicimos el test de Portimao, vimos que no era... sé que le habíamos dicho de no probar más. No obtuvimos el feedback que esperábamos".

"Se ha abierto una nueva oportunidad y hemos pensado que era la dirección a seguir. La decisión de Cal la hemos tomado de común acuerdo. Ha mostrado mucho interés. Tenía en la cabeza cambiar de piloto titular a test rider. Estamos seguros que con su experiencia y su velocidad podremos hacer un gran trabajo. Tenemos confianza en que si la COVID lo permite, las cosas serán diferentes a este año", apuntó.

Las fotos de los test de Lorenzo con Yamaha