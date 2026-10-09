Zarco califica que sus ajustes en Indonesia fueron incorrectos, pero aún ve posibilidades
Johann Zarco ha tenido un viernes muy complicado en el GP de Indonesia, pero aún espera poder enderezar el rumbo.
El fin de semana no empezó como Johann Zarco esperaba en Mandalika. El francés solo logró el 14.º mejor tiempo por la mañana y el 18.º por la tarde, sin dar nunca la impresión de tener el ritmo necesario para alcanzar las diez plazas clasificatorias para la Q2 y reconoce que el fin de semana inició de la forma incorrecta.
"Es más difícil de lo que podría haber imaginado", admitió Zarco. "Sinceramente, nuestra configuración básica parecía estar completamente desajustada. Era imposible alcanzar una velocidad adecuada en esta pista".
La pista fue ganando agarre poco a poco, pero Zarco no lo percibió realmente : "Incluso cuando parecía que mejoraba o cuando cambiábamos de neumático, no notábamos ninguna diferencia en la moto. Sí, es cierto que se resbala mucho, pero hasta un punto inaceptable en comparación con cuando solemos tener dificultades, cuando al menos tenemos la posibilidad de intentar algo. En este caso, no era posible".
Este es el balance negativo de la jornada, que, no obstante, ha mostrado algunos signos de esperanza para Zarco. El piloto de LCR, que este fin de semana corre con una moto con colores especiales, notó una mejora en la última parte de los entrenamientos.
"Al final de la sesión, en los entrenamientos, empezamos a dar pasos adelante, así que espero que esto continúe mañana. Con cada paso adelante, los tiempos mejoran, y lo hacen con bastante facilidad. Puede ser un auténtico placer si conseguimos encontrar una buena moto; creo que hay posibilidades de hacer un buen fin de semana".
Johann Zarco ha tenido un viernes complicado en el GP de Indonesia.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Además, tuve dos banderas amarillas durante mi vuelta rápida", señaló Zarco. "Quizá habría habido forma de hacer un 1'29"8, lo que sin duda me habría acercado más, pero bueno, sientes que falta algo. En cualquier caso, he podido seguir a otros pilotos y eso da una idea bastante clara".
Así pues, Zarco se muestra esperanzado : "Yo creo en ello. Si se dan los pasos necesarios, sinceramente, creo que puedo ir muy rápido aquí y eso es lo que espero".
A Johann Zarco le cuesta basarse en los datos de los demás pilotos de Honda, ya que su compañero de equipo, Diogo Moreira, ha destacado sobre todo por sus caídas y el mejor representante de la marca, Luca Marini, solo consiguió el 14.º puesto. Marini logró un magnífico quinto puesto en la carrera principal el año pasado, mientras que Zarco solo se clasificó en duodécima posición, y los datos del italiano podrían resultar útiles.
"No hago comparaciones con el año pasado porque no tenía buenas sensaciones, pero quizá Marini hizo uno de sus mejores Grandes Premios el año pasado, así que se pueden hacer comparaciones. Sí, estamos lejos de las buenas actuaciones que tuvo el año pasado".
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