Zarco apunta contra Bagnaia: "No tiene suficientemente en cuenta a los demás pilotos"

Sigue generando comentarios el incidente entre Pecco Bagnaia y Alex Márquez en MotorLand Aragón. El vigente campeón del mundo y el piloto de Gresini Racing se fueron al suelo en la carrera larga, después de que el segundo se fuera largo y de que el primero intentara pasarle. No cedieron en su intento de mantener el duelo ni el #73, pese a venir con menor velocidad y fuera de la trazada, ni el #1, que cerró la trayectoria hasta desembocar en el toque.

Ambos pilotos se echaron la culpa mutuamente, con Bagnaia diciendo que el español no paró de acelerar hasta que le tiró, y con Márquez sosteniendo que el italiano era el único que podía evitar el incidente ante su falta de visión. Al final la sangre no llegó al río: ambos hablaron de lo sucedido en privado en el camión de Ducati tras una charla con el jefe, Gigi Dall'Igna, y Dirección de Carrera decidió no sancionar a nadie, al considerar que las condiciones de la pista habían jugado un papel clave en lo ocurrido.

Sin embargo, este tema aún da para más, y los pilotos de la parrilla de la categoría reina opinaron sobre lo ocurrido tras el GP de Aragón. Algunos se han alineado con Bagnaia, como uno de los pupilos de Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, que sostuvo que el pequeño de los Márquez Alentà "está ciego o no quiso ver" al piloto oficial de Ducati. Y otros están más del lado del de Cervera.

Es el caso de Johann Zarco. El piloto francés explicó a los medios de comunicación tras la carrera que el campeón de MotoGP de 2022 y 2023 "no tiene suficientemente en cuenta a los demás pilotos", y que cree que el resto "vamos a frenar para dejarle pasar". Así, le consideró culpable de lo ocurrido al menos por haberse arriesgado a adelantar en ese punto tras la colada del ilerdense.

"Pecco no tiene suficientemente en cuenta a los demás. Ya lo hizo en Le Mans con Maverick Viñales [en la carrera larga del GP de Francia de 2023]. No sé si ha habido otras carreras", empezó diciendo un Zarco a quien le recordó en parte a lo sucedido en Portimao entre el propio Bagnaia y Marc Márquez. Analizando la acción de Aragón, detalló: "Bagnaia siente que está en su carril y, de hecho sí, está en mejor trayectoria que Alex, pero Márquez ya está bien encaminado. Después, también tiene sentido que Alex mantenga su posición. A veces, parece como si Pecco se metiera [a adelantar] pensando que, por supuesto, vamos a frenar para dejarle pasar. Eso es lo que crea accidentes".

El de Niza también piensa que Márquez podría haber frenado, pero sigue culpando más al transalpino de la maniobra: "Del mismo modo, Alex podría haber frenado, pero está [haciendo] su carrera, y cuando entra en la curva, si miras las posiciones, sigue casi delante. Después, Pecco está en una trayectoria en la que es seguro que será más fuerte, pero yo siempre iré por un lado en el que esté seguro. Puede pasar algo, y a Pecco le da igual".

El otro piloto francés de la parrilla, Fabio Quartararo, también opinó del incidente. El de Yamaha no quiso mojarse en demasía, pero por su parte culpó más al de Gresini: "Es difícil opinar. Cuando te sales así en la curva 12... Estaba sucio [fuera de la trayectoria ideal], así que no puedes entrar [volver a la línea] súper rápido. Pecco se mantuvo en su trayectoria pero creo que Alex es un poco responsable. Estaba muy sucio y se fue muy, muy largo", explicó.