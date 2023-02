Zarco cambia su preparación en busca de su primer triunfo en MotoGP

Cargar reproductor de audio

El de Johann Zarco no es un caso aislado, ni mucho menos, pero sí curioso. Bicampeón del mundo de Moto2 con autoridad en 2015 y 2016, su salto a MotoGP se vio salpicado por varios episodios que más tenían que ver con lo que pasaba fuera de la pista que con sus luchas dentro de ella, y tras seis temporadas y 104 grandes premios aún persigue su objetivo de ganar una carrera de la clase mayor.

El debut de Zarco en MotoGP con la formación satélite de Yamaha, Tech3, fue más que notable, con dos sextos puestos en la clasificación general final, además de cuatro segundos puestos y dos terceros, para un total de seis podios, tres en su año de debutante. Una actuación que no pasó desapercibida para Honda que intentó reclutarle como sustituto de Dani Pedrosa para 2019. Sin embargo, el interés de HRC nunca llegó al piloto y quedó bloqueado en el despacho de su mentor y agente, el recientemente fallecido Laurent Fellon, que ya había alcanzado un acuerdo con KTM.

El paso de Zarco por el garaje oficial del fabricante austríaco, con el que firmó por dos temporadas (2019-2020), no sale ni reflejado en las página de estadísticas de MotoGP, ya que a medio curso el francés anunció que no iba a cumplir su segundo año de contrato y KTM le despidió fulminantemente antes de acabar la temporada, rompiendo el galo con su equipo, tras trece carreras, y también con su representante, con el que llevaba toda la vida.

Fue entonces cuando aceptó una oferta para sustituir a Takaaki Nakagami en LCR-Honda en el tramo final de 2019, sin que lograra un contrato para el siguiente año. Repescado por Ducati para el equipo Avintia en 2020, el galo volvió al podio en Brno y se ganó la confianza del constructor italiano, que le promocionó al equipo Pramac, donde ha estado las dos últimas campañas, en las que acumuló ocho podios ganándose la renovación, pese a que se le sigue resistiendo la victoria.

Con 32 años, Zarco ha vuelto a reorganizar su entorno y a principios de 2023 anunció su decisión de prescindir de su preparador físico, Romain Guillot, y su coach, Jean Michel Bayle, buscando un nuevo enfoque de encarar las carreras.

"He tratado de aprender de los últimos años y me he preparado lo mejor posible para esta temporada. Ha habido algunos cambios durante el invierno y estoy tratando de mejorar", explicó tras la presentación del equipo Pramac-Ducati en referencia a los cambios en su entorno. "Tuve que tomar decisiones para tratar de trabajar de forma diferente. He aprendido mucho y ahora es el momento de juntar todo ese aprendizaje para poder actuar", argumenta el francés.

Con una temporada extendida a 21 grandes premios, el calendario más largo de la historia de MotoGP, y la introducción de las carreras al sprint los sábados, Zarco ha entendido que debe buscar una forma nueva y revolucionaria de prepararse.

"Los cambios obedecen al objetivo de entrenar mejor, mejorar la forma física y el enfoque de los grandes premios. En 2023 tendremos dos carreras cada fin de semana, por lo que puede ser difícil y quiero abordarlo lo mejor posible para aprovechar el momento", consciente de que el cambio puede ofrecer oportunidades.

Trabajo cognitivo cerebral

Como parte de esa nueva preparación, Zarco ha empezado a trabajar con Neurovision Sport & Performance, un centro que trabaja el entrenamiento cerebral para mejorar el rendimiento deportivo. El francés ha estado el pasado fin de semana en Portimao, donde además de rodar con una Ducati Panigale V4 de SBK, ha trabajado la activación perceptiva-cognitiva cerebral.

"Este año, el trabajo que tendremos que hacer a partir del viernes será muy importante, ya lo era hasta ahora, pero ahora con la carrera del sábado tienes menos tiempos para prepararte y debe rendir de inmediato", advierte. "Con una carrera corta debes clasificar delante en parrilla y salir bien. Hay pilotos que tienen buenas cualidades para eso", en referencia a que puede haber especialistas.

Pese a sus buenas prestaciones estos dos últimos año, Zarco sigue persiguiendo su primera victoria en MotoGP y con todas las novedades que se van a introducir cree que "se dan los ingredientes" para lograrlo, aunque no va a ser sencillo.

"Habrá que esta muy atentos esta temporada, si no te sientes bien, no pierdes uno o dos puestos, sino que te vas diez para atrás. Por eso es difícil también señalar un claro candidato. Creo que los favoritos siendo siguen el campeón Pecco Bagnaia, y el segundo, Fabio Quartararo, campeón en 2021]. Fabio ha demostrado que tiene la consistencia y luchará por el título. Sin olvidarnos de Marc Márquez, que estará súper motivado, y de Aprilia, que querrá confirmar este año su gran mejora de 2022", zanja el chico de Canes.

