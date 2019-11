Zarco: "Con esta moto debería aspirar al top 10"

Phillip Island.- Sobre el papel Zarco no tiene sitio en Honda en 2020, pero a nadie se le escapa que la situación de Jorge Lorenzo es, ahora mismo, ciertamente anómala, por lo que no son pocos los que entienden que la llegada del francés al LCR podría ser un paso previo al equipo oficial el próximo año, algo que desde Honda aseguran no contemplar.

Pese a esta hipotética situación, el francés no quiere verlo como un examen.

“No tengo ninguna presión, es como una nueva oportunidad antes de que acabe la temporada. Estas carreras irán bien para saber el valor que tengo”, explicó Zarco este jueves en Phillip Island.

Tras ser bajado de la moto antes de Aragón, Zarco lleva tres carreras fuera de competición, y ahora tiene que reivindicarse en la parte final del año.

“Mi futuro ahora es de tres carreras, hay que ver si tengo buenas sensaciones”.

También será una buena oportunidad para comprobar si el problema era de la KTM o de su pilotaje.

“No quiero hacer demasiadas comparaciones entre las motos”, avisó.

Sobre la aclimatación al LCR, el galo cree que será inmediata.

“El equipo habla italiano y a mí me encanta hablar italiano, ya lo hice en mi etapa en Moto2”.

Aunque no quiere presión ni se siente examinado, Zarco sí se marca un mínimo.

“Con esta moto debería aspirar a terminar entre los diez primeros”, finalizó.