Zarco confirma fecha de regreso en el MotoGP tras el terrorífico accidente de Barcelona

El equipo Castrol Honda LCR anunció este jueves la reaparición de Johann Zarco en el Gran Premio de Aragón, que se celebra del 28 al 30 de agosto, siempre y cuando supere la evaluación médica a la que será sometido por el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, el próximo jueves en Motorland.

Zarco sufrió una caída en la primera curva de la segunda salida, tras una primera bandera roja, el domingo del GP de Catalunya, en Barcelona. En el accidente, en el que se vieron involucrados Luca Marini y Pecco Bagnaia, a Zarco se le quedó enganchada la pierda izquierda en la rueda trasera de la Ducati #63, sufriendo una fea lesión de ligamentos en la rodilla, además de un quemadura profunda en la misma zona.

Inicialmente, los médicos optaron por esperar a que bajara la inflamación en la rodilla y que se recuperara de la quemadura para intervenirle quirúrgicamente, pero a medida que iban pasando los días, el diagnóstico del doctor Bertrand Sonnery-Cottet y su equipo en Lyon, cambió a un tratamiento conservador, esquivando Zarco el quirófano, y anunciando LCR una posible reaparición en septiembre.

Johann Zarco junto al doctor Bertrand Sonnery-Cottet y su equipo, en Lyon Foto de: Johann Zarco

Sin embargo, según informa LCR, "la recuperación de Johann ha progresado favorablemente en las últimas semanas, lo que le ha permitido adelantar su regreso a las pistas", informan en una nota oficial. El piloto "ha aumentado progresivamente su carga de trabajo, pilotando tanto una supermotard como una Honda CBR1000RR como parte de su rehabilitación", tal y como ya adelantó Motorsport.com el pasado 7 de agosto.

La conclusión es que "tras haber progresado de forma constante y habiendo recibido la autorización de su equipo médico para volver a competir, Zarco viajará a Aragón con el objetivo de regresar a la competición, sujeto a superar la evaluación médica obligatoria en el circuito", se informa.

"Estoy muy contento con la evolución y recuperación de mi rodilla", explica el pioto francés. "Me siento lo suficientemente bien como para volver a subirme a la moto de MotoGP y tengo muchas ganas de volver a competir. La Supermoto y la CBR me han servido mucho para aumentar la intensidad y hacer tandas largas. He echado mucho de menos a mi equipo, las carreras y el paddock, ¡así que estoy deseando volver a Aragón!".

"Nos alegra mucho ver que la recuperación de Johann progresa tan bien y poder darle la bienvenida de nuevo antes de lo previsto", explica por su parte Lucio Cecchinello, director del equipo. "Iremos paso a paso, pero todos estamos deseando tenerlo de vuelta con el equipo y volver a trabajar juntos en la pista".

Johann Zarco sufrió un grave accidente en Barcelona, enganchando su pierna izquierda con la rueda de la Ducati de Pecco Bagnaia Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seis grandes premios de baja

Tras lesionarse el 17 de mayo, Zarco cumple hoy 96 días de baja, y si reaparece el viernes 28 de agosto en el FP1 del GP de Aragón, habrá estado más de 100 días fuera de los circuitos, en los que se ha perdido seis grandes premios, los de Italia, Hungría, República Checa, Países Bajos, Alemania y, tras el parón veraniego, la carrera de Silverstone.

Durante todas estas carreras, LCR ha contado con la formidable contribución del piloto británico Cal Crutchlow, de 40 años y retirado desde 2020, que ha tomado parte en esos seis findes de semana como sustituto, sin haber logrado, sin embargo, puntuar, aunque se quedó muy cerca en Hungría y Países Bajos, donde cruzó la meta 16º.

Aunque LCR confía plenamente en que la recuperación de Zarco se irá consolidando paulatinamente, Crutchlow viajará a Aragón por si el francés no pudiera superar la revisión médica en el circuito, y que se mantendrá en forma el resto del año, por si se requirieran sus servicios de nuevo en alguno de los diez grandes premios que restan para finalizar la temporada.