Las últimas vueltas de Sachsenring "fueron pesadilla" para Zarco

Cargar reproductor de audio

Johann Zarco lo intentó todo, pero Fabio Quartararo se impuso significativamente en Alemania y las últimas vueltas casi se convirtieron en una "pesadilla" para los pilotos, debido al desgaste de los neumáticos en el circuito alemán.

El provenzal, tercero en la parrilla de salida, no consiguió cerrar la distancia que le separaba de Fabio Quartararo y cruzó la línea de meta en segunda posición.

Tras concluir la carrera, Zarco aseguró que una etapa importante de su carrera fue su espectacular adelantamiento a Espargaró. "Inmediatamente sentí que tenía un poco más que Aleix Espargaró por lo que pude adelantarle rápidamente", explicó el francés al micrófono de Canal +. "No quería perder la oportunidad de seguir a Fabio y Pecco".

"Se notaba enseguida que tenían más soltura y podían ir más rápido. Cuando lo adelanté [a Aleix Espargaró], Pecco y Fabio estaban peleando un poco, y cuando Pecco fue al suelo, me dije a mí mismo 'eso ya es un piloto menos, soy segundo, puedo tener algo de ritmo, trataré de quedarme con Fabio".

"Aleix intentaba resistir por fuera, así que estando por dentro aceleré un poco más para sacar ventaja, y a partir de ahí supe que podía intentar seguir a los dos primeros", describió el francés.

Johann Zarco se mantuvo a poco más de un segundo del líder durante mucho tiempo, sin conseguir cerrar distancias, pero con una buena ventaja sobre los pilotos que luchaban por la tercera plaza.

"Lo hice lo mejor que pude, esperaba alcanzarlo [a Fabio]. Sabía que él tenía la goma trasera media, yo la dura, tal vez iba a ser una ventaja para mí, pero no pude usarla. Ese neumático trasero duro era una buena estrategia para nosotros, pero [...] a mitad de camino me empezó a costar. Tenía buena ventaja y eso me ayudó al final, porque las últimas vueltas fueron difíciles".

"Las tres últimas tres vueltas fueron casi una pesadilla, porque era muy difícil controlar la moto. Sí, tenía una ventaja, un segundo lugar seguro, pero sin su penalización, Miller hubiera terminado la carrera muy bien", aseguró el francés tras concluir el Gran Premio de Alemania con la segunda plaza del podio.

Con Vincent Lalanne-Sicaud