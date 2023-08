Zarco deja el equipo Pramac para la próxima temporada

En un comunicado hecho publico este domingo por la tarde, después de la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP, Pramac anunció que Johann Zarco se desvinculará del equipo italiano a final de temporada, al no aceptar la oferta de un año que le presentó Ducati. El francés ha decidido aceptar los dos años, con opción a un tercero, que le ha presentado LCR, que anunciará el fichaje en los próximos días.

En una nota oficial, Pramac comunicó que tras "tres temporadas juntos, los caminos de Johann Zarco y el Prima Pramac Team se separarán al final de este campeonato. Desde 2021 hasta la fecha, el piloto francés ha logrado doce podios con el equipo: cuatro en 2021, cuatro en 2022 y otros cuatro en la presente temporada".

Pese al anunció, el equipo recuerda que tienen una temporada por delante que acabar, y "junto con Ducati trabajaremos siempre duro para lograr los mejores resultados en todas las carreras restantes del campeonato 2023, empezando por el GP de Catalunya dentro de diez días".

A la espera de confirmar su paso a LCR, Zarco expresó su agradecimiento a Pramac y Ducati.

"He estado cuatro años con Ducati, tres de ellos con el equipo Pramac, y estoy muy contento con lo que hemos construido y conseguido juntos. En 2021 terminé quinto en el campeonato del mundo y ese fue mi mejor resultado en MotoGP, pero mi objetivo es hacerlo aún mejor este año. Al final de esta temporada me iré con una sonrisa en la cara, porque el equipo y Ducati me han dado mucho y juntos hemos luchado por cosas realmente importantes. El año que viene afrontaré un nuevo reto, pero ahora quiero terminar este campeonato con mi equipo de la mejor manera posible. Doy las gracias a todo mi equipo, a Ducati y a todas las personas que han trabajado conmigo durante estos años. El objetivo sigue siendo poder cantar la Marsellesa en el escalón más alto del podio junto a Paolo Campinoti, a quien quiero agradecer de todo corazón todo el apoyo que me ha brindado desde el primer día".

Paolo Campinoti, propietario del equipo, dijo que "sólo puedo lamentar no tener a Zarco en nuestra familia la próxima temporada pero le deseo toda la suerte del mundo en el futuro. Ahora todo lo que puedo hacer es 'disfrutar' de él hasta el final del campeonato, esperando todavía grandes cosas juntos".

En la misma línea se expresa Gino Borsoi, Director del equipo: "Todavía quedan muchas carreras de aquí a finales de noviembre, esta decisión no cambia el objetivo que nos marcamos a principios de año. Le deseo la mejor de las suertes para su futuro".

