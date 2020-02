Zarco: "A mí el dinero me importa mucho menos que a Lorenzo"

Johann Zarco, el piloto francés que el pasado mes de noviembre aseguró que quería correr “en un equipo top, por lo tanto si tengo que conformarme con el Avintia prefiero correr en Moto2”, fue protagonista, este pasado sábado de la presentación, precisamente, de la estructura con base en Andorra.

En estos tres meses, el galo ha tenido la oportunidad de conocer a su nuevo equipo, subirse a la Ducati GP19 con la que correrá este temporada y cambiar completamente su opinión, asegurando ahora que en Avintia “hacen las cosas bien”.

“Avintia ha dado un nuevo paso, ha pasado de ser un equipo privado a ser satélite de Ducati, lo pudimos comprobar en Malasia, donde estuvieron los ingenieros de la fábrica en el box. Confían en mí y yo tengo buenas sensaciones con ellos”, explica Zarco en una entrevista concedida al diario español Marca.

El francés no esconde que su gran objetivo es dar el salto al equipo oficial.

“Si soy rápido y logro buenos resultados tendré posibilidades. Si acabo décimo no, así que el objetivo es estar en el top 5, cerca del podio, eso no solo será interesante para Ducati, será bueno para otros, ya desde hace meses se habla con mucha gente”, dice abierto a cualquier oferta de futuro.

Zarco fue 17º en la hoja de tiempos combinada de los tres días de test en Malasia, a 0.6 segundos del más rápido, sin embargo está contento con la nueva moto.

“Ahora sé que mi moto puede ganar, el año pasado ganó carreras, aún tengo que aprender pero tengo las cosas muy claras en mi cabeza”.

Las maniobras de Yamaha y Suzuki han bloqueado, prácticamente, el mercado de pilotos top para 2021, algo que da opciones al resto.

“Son buenas noticias para todos los pilotos de Ducati, quiero ser oficial y hacer un buen trabajo. No pienso mucho en el futuro, solo en hacerlo bien, lo mejor posible, si lo consigo el futuro será bueno”, valora.

Fichado por Honda para las tres últimas carreras de 2019, Zarco tenía la esperanza de quedarse en el equipo HRC cuando Jorge Lorenzo anunció su retirada, por sorpresa, el jueves del Gran Premio de Valencia.

“Cuando Lorenzo anunció que paraba me puse contento, eso me daba una gran oportunidad y esperaba que en el último momento iría a Honda. Pero quizá de algo malo sale algo bueno porque se abrió la puerta de Ducati, son cosas que yo no puedo gestionar”.

Sobre la maniobra de Honda, descartando al francés y promocionando al campeón de Moto2, Alex Márquez, al equipo oficial, Zarco considera que la posición de su hermano Marc influyó.

“Marc [Márquez] tiene poder en Honda. Es el mejor piloto, es grandísimo. Y es un sueño para él tener a su hermano en el equipo HRC. Es una historia bonita para ellos. Con todo lo que hace Marc, no sólo para Honda, su voz es importante”.

Cuando Zarco rescindió a mediados del pasado año su contrato de dos temporadas con KTM (2019-2020) al no verse capaz de hacerse con la moto austriaca, dijo que había sido “honesto” tomando esa decisión y renunciando a 1,5 millones de euros, mientras que Lorenzo no lo era, en ese momento, siguiendo en Honda.

Tras retirarse, el mallorquín ha vuelto a su antiguo equipo, Yamaha, como probador, y le preguntan a Zarco si es eso honesto.

“No lo sé, creo que él tenía más miedo por el dinero que yo, creo que por eso esperó tanto, pero no tenemos la misma manera de pensar”.

Aunque Lorenzo, al dejar Honda, renunció a un contrato de 3 millones de euros en 2020, el galo cree que al español le interesa más el dinero.

“A mí el dinero me importa mucho menos que a Lorenzo. Yo he tenido que pedir un crédito para comprar mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos. Yo vivo en Francia, pago mis impuestos y una hipoteca. Tenía muchas razones para seguir [en KTM] por dinero, pero no lo hice”, sacude el de la Costa Azul.

