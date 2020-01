Zarco se disculpa con Avintia por sus comentarios

Después de las vicisitudes que le rodearon a finales de 2019, Johann Zarco estará en la parrilla de salida esta temporada, que comenzará en marzo en Qatar. El francés lucirá los colores de Avintia y reemplazará a Karel Abraham, llevando una Ducati.

Sin embargo, el comienzo de la relación entre Zarco y Avintia no fue el mejor. Durante el Gran Premio de Valencia, el antiguo campeón del mundo de Moto2 atacó al equipo, alegando que quería competir solo en un equipo oficial y que Avintia no podía darle lo que estaba buscando.

El piloto de Cannes aspiraba a unirse al equipo Repsol Honda para reemplazar a Jorge Lorenzo tras anunciar su retirada, pero una vez que se cerró la puerta de la casa del ala dorada, se volvió a arriesgar a quedarse sin asiento hasta que se presentó la propuesta de Avintia. A pesar de las palabras que dijo, Ducati hizo todo lo posible para contar con Zarco y le ofreció apoyo directo de Borgo Panigale.

A pocos días de las primeros test de 2020, Johann Zarco ha reconocido en Moto Journal que se disculpó tanto con el equipo como con su director deportivo, Ruben Xaus

“Mis temores iniciales han desaparecido o, al menos, disminuido, porque Ducati se ha involucrado directamente", afirmó Zarco. "El nombre del equipo sigue siendo Avintia, pero en realidad no lo es, lo sabemos. Hablé con los mecánicos de Avintia y Ruben Xaus, me disculpé porque no dije cosas buenas. Ellos me respondieron que no estaba equivocado, que en la situación en la que se encontraban era normal rechazarles. Los mecánicos están motivados al 300%. Hemos visitado la fábrica de Ducati y el hecho de que estuvieran allí fue positivo, fue agradable verlos”.

“Esta incorporación beneficiará a todo el equipo, incluido Rabat, porque habrá cinco técnicos en el equipo en total. Conocí [a Marco Rigamonti ] cuando fui a la sede de Ducati durante las vacaciones de Navidad. Estuvo a cargo del equipo Ducati de Iannone, luego continuó en Suzuki. Ganó con él, Ducati lo sabe. Lo que me gusta es que después de que se fuera a Aprilia, no le siguió y permaneció en Suzuki. Está feliz de volver a Ducati".

Con todo listo para 2020, el galo se prepara físicamente para debitar con su nueva moto.

“Durante las vacaciones hice pruebas de resistencia y muchas horas de ciclismo. A mediados de enero, reanudaré los ejercicios cardiovasculares, como carreras de 500 metros y natación. El mes de enero pasará muy rápido, el objetivo es hacer dos sesiones seis días y la segunda semana todos los días flat-track y supermotard. El 1 de febrero me iré a Sepang", concluye.