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MotoGP GP de San Marino

Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano

Johann Zarco tendrá una penalización en la parrilla de salida en Misano, por haber molestado a Marco Bezzecchi en la Q2.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Davide Tardozzi, director del equipo Lenovo Ducati

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Márquez, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Giacomo Agostini

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing; Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Luigi Dall'lgna

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Fermín Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
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El GP de San Marino de Johann Zarco se complica. Al final de la Q2, el francés molestó a Marco Bezzecchi, que estaba en una vuelta rápida, en la curva 10.

El piloto de Aprilia pudo firmar la pole, gracias a un crono logrado antes en la sesión, pero en el parque cerrado reprochó al francés haber "arruinado" su única vuelta limpia durante su segundo relevo en Q2.

 

Los comisarios de carrera decidieron penalizar a Johann Zarco con tres posiciones en la parrilla de salida. El francés mantendrá su 11ª posición en la parrilla de salida del sprint, ya que la penalización solo se aplicará para la carrera principal. Saldrá desde la 14ª posición, y su sanción beneficiará en particular a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia.

️"Siguiendo los protocolos de penalizaciones proporcionados a los equipos, esta acción se consideró un incidente de tipo MGP-SR3: pilotaje lento en Q1 o Q2 y obstaculización de otro piloto", indican los comisarios de carrera en su decisión. "Dado que se trata de la primera infracción de la temporada, la sanción apropiada es una penalización de tres posiciones en la parrilla."

Johann Zarco no es el primer piloto penalizado este fin de semana en Misano. Franco Morbidelli también molestó a un piloto, Enea Bastianini, durante los Entrenamientos, lo que le supondrá una long lap en la carrera principal. La penalización es diferente porque se tuvo en cuenta el carácter reincidente de Morbidelli.

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