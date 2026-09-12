Zarco es penalizado tras molestar a Bezzecchi en la clasificación de Misano
Johann Zarco tendrá una penalización en la parrilla de salida en Misano, por haber molestado a Marco Bezzecchi en la Q2.
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
Gran Premio de San Marino 2026 - Sábado en Misano
El GP de San Marino de Johann Zarco se complica. Al final de la Q2, el francés molestó a Marco Bezzecchi, que estaba en una vuelta rápida, en la curva 10.
El piloto de Aprilia pudo firmar la pole, gracias a un crono logrado antes en la sesión, pero en el parque cerrado reprochó al francés haber "arruinado" su única vuelta limpia durante su segundo relevo en Q2.
Los comisarios de carrera decidieron penalizar a Johann Zarco con tres posiciones en la parrilla de salida. El francés mantendrá su 11ª posición en la parrilla de salida del sprint, ya que la penalización solo se aplicará para la carrera principal. Saldrá desde la 14ª posición, y su sanción beneficiará en particular a Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia.
️"Siguiendo los protocolos de penalizaciones proporcionados a los equipos, esta acción se consideró un incidente de tipo MGP-SR3: pilotaje lento en Q1 o Q2 y obstaculización de otro piloto", indican los comisarios de carrera en su decisión. "Dado que se trata de la primera infracción de la temporada, la sanción apropiada es una penalización de tres posiciones en la parrilla."
Johann Zarco no es el primer piloto penalizado este fin de semana en Misano. Franco Morbidelli también molestó a un piloto, Enea Bastianini, durante los Entrenamientos, lo que le supondrá una long lap en la carrera principal. La penalización es diferente porque se tuvo en cuenta el carácter reincidente de Morbidelli.
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