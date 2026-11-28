MotoGP GP de Valencia

Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"

Zarco revela que ya había predicho la retirada de Márquez a principios de año, y que se sorprendió cuando este último firmó un nuevo contrato con Ducati

Rachit Thukral

Publicado: 28 nov 2026, 11:46

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Johann Zarco ha respaldado la decisión de Marc Márquez de retirarse de MotoGP al final de la temporada 2026, diciendo que había presenciado personalmente cómo el piloto de Ducati "sufría" debido a sus problemas de lesiones.

A pesar de tener dos años más de contrato con Ducati, Márquez pondrá fin a su carrera en grandes premios, retirándose con solo 33 años después de sellar su 10º título mundial en Portimao el fin de semana pasado.

El anuncio, hecho el viernes por la mañana antes de la final de Valencia de este fin de semana, sacudió el paddock y provocó una variedad de reacciones de otros pilotos.

Como el piloto de mayor edad de la parrilla, y tras haber luchado contra sus propias lesiones este año, Zarco dijo que estaba "feliz" de que Márquez estuviera "escuchando a su cuerpo", después de haber ocultado al público el verdadero alcance de su deteriorado estado físico.

El francés comparó a Márquez con la leyenda del tenis Rafael Nadal, que ganó la friolera de 22 Grand Slams -incluido un récord de 14 en Roland Garros- a pesar de lesionarse el codo, el tobillo, el pie y las caderas a lo largo de su carrera.

"Claramente, este anuncio puede ser una sorpresa para muchos, pero mi sensación profunda al comienzo del año era que perseguiría el décimo título y se marcharía", dijo el piloto de LCR Honda.

"Una vez que firmó por dos años más, me sorprendió mucho, y pensé: ‘bueno, supongo que me equivoco’. Al final no estoy [equivocado], y no me sorprende.

"Estaba contento en la rueda de prensa cuando dijo: ‘Quiero cuidar mi cuerpo’. Lo veía sufrir. Nunca lo mostró en la TV, pero tener la oportunidad de cruzármelo en el centro médico o por [el paddock] fue increíble para mí, porque su mente es mucho, mucho más fuerte que las señales que envía su cuerpo.

"Está sufriendo, pero tiene esa rabia sobre la moto, que viene de una fortaleza mental que la mayoría de los atletas pueden tener, pero siempre hay alguien que hace algo extra. Creo que es muy similar a Nadal, por la forma en que ha estado sufriendo y aun así ganando".

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Apenas una semana después de completar su increíble regreso tras las lesiones de Jerez 2020 en Japón el año pasado, Márquez sufrió otra lesión en su maltrecho hombro derecho después de ser embestido en la salida del GP de Indonesia.

Aunque Márquez pudo volver de aquella caída y ganar el título de 2026, tras someterse a una cirugía adicional en el hombro durante la temporada, el español tuvo que esforzarse al máximo para compensar sus nuevas limitaciones físicas. También citó nuevos episodios de visión doble como parte de su decisión de retirarse.

Zarco dijo que Márquez ha llegado a una etapa en la que no puede arriesgarse a otra lesión importante y a comprometer potencialmente su vida lejos de la pista.

El comentario llega después de que Zarco admitiera que él mismo necesitará una cirugía adicional después de retirarse para llevar una vida normal, tras la lesión en el pie que sufrió en el GP de Cataluña este año.

"Cuando escuché que también quiere cuidar su cuerpo, me puse bastante contento, porque no tiene margen para sufrir otra lesión", dijo.

"Sería una verdadera pena que sufriera otra lesión y destruyera su vida, porque hizo más que suficiente en este mundo de MotoGP, y también fue lo bastante [rápido] para llevarse el último título; para marcar esa pequeña diferencia.

"Creo que es inteligente, y me alegra que haya tomado esta decisión por su cuerpo".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Rachit Thukral





Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



2 h



Dani Pedrosa deja su rol de piloto de pruebas de KTM después de ocho años





¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



20 h



¿Qué hará Marc Márquez tras retirarse de MotoGP?





Marc Márquez explica la decisión detrás de su sorprendente retirada de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



22 h



Marc Márquez explica la decisión detrás de su sorprendente retirada de MotoGP

Más de

Marc Márquez





La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



16 h



La reacción de Acosta ante el retiro de Marc Márquez que le impedirá medirse con el múltiple campeón en Ducati





Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



19 h



Tardozzi ve correcta la retirada de Marc Márquez pese al shock en Ducati





¿Quién reemplazará a Marc Márquez en Ducati tras su retiro?



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



22 h



¿Quién reemplazará a Marc Márquez en Ducati tras su retiro?

Más de

LCR





Diogo Moreira admite que tuvo “suerte” tras su aterrador accidente en Portugal



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



6 d



Diogo Moreira admite que tuvo “suerte” tras su aterrador accidente en Portugal





VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



7 d



VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao





Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



13 d



Cómo la bandera roja de Qatar ayudó a Johann Zarco a dejar atrás su accidente de Barcelona

Últimas noticias





Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



10 min



Zarco, “feliz” de que Marquez esté “escuchando a su cuerpo”: "Lo vi sufrir"





Por qué Williams infringió el límite de costos de la Fórmula 1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



26 min



Por qué Williams infringió el límite de costos de la Fórmula 1





Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



31 min



Los directivos de MotoGP y Liberty se reunirán con los equipos para explicar el futuro del campeonato





MotoGP GP en Valencia: Marco Bezzecchi vuela hacia la pole position, Marc Márquez segundo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



47 min



MotoGP GP en Valencia: Marco Bezzecchi vuela hacia la pole position, Marc Márquez segundo

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete