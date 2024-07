Zarco: "Que Yamaha tenga más motos en 2025 empujará a Honda a mejorar"

Johann Zarco, piloto de LCR Honda, espera que la ampliación de Yamaha a cuatro motos en MotoGP el próximo año suponga un incentivo adicional para que Honda recorte distancias con los líderes en el campeonato.

El piloto francés cree que la decisión de su antiguo equipo, Pramac, de convertirse en escudería satélite de Yamaha a partir de 2025 beneficiará a ambos fabricantes japoneses, que intentan igualar el terreno con sus homólogos europeos.

Tanto Yamaha como Honda se han quedado más rezagadas de la competencia este año a pesar de haber cambiado sus filosofías en los últimos 12 meses, y el nuevo sistema de concesiones de MotoGP también ha demostrado ser insuficiente para ayudarlos a hacer progresos significativos a mitad de temporada.

La posición de Yamaha en los últimos años se ha debilitado debido a la ausencia de un equipo satélite, pero llegará a tener cuatro motos en la parrilla por primera vez desde 2022, ya que Pramac pondrá fin a una asociación de 20 años con Ducati en favor de un cambio a la marca de Iwata.

Preguntado por su opinión sobre el cambio, Zarco - que consiguió una victoria y 14 podios durante su etapa de tres años con Pramac - dijo: "Será bueno para el proyecto Yamaha. Necesitan más motos para desarrollar y obtener más información".

"Es bueno tener más motos japonesas en el campeonato porque ahora las motos europeas, las Ducati, tienen demasiada ventaja, así que hay que encontrar un poco más de equilibrio. Y espero que las japonesas reduzcan la diferencia con las Ducati".

"(Con) Marc y Pecco para el año que viene en el equipo puntero, será imposible alcanzarlos y volarán todo el año".

Johann Zarco, Equipo LCR Honda Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pero al menos de la tercera posición a la décima habrá algunos cambios y eso será bueno".

"Y creo que Yamaha haciendo mejoras y consiguiendo más motos en la parrilla empujará a Honda también a hacer los cambios o empujarse a sí mismos para encontrar soluciones".

Con un 12º puesto como mejor resultado en los nueve primeros Grandes Premios de la temporada, Honda sólo ha sumado 24 puntos en la clasificación de constructores, la mitad que su rival más cercano, Yamaha. Por el contrario, los tres fabricantes europeos han sumado más de 150 puntos, con Ducati superando los 300 con su último triunfo en el Gran Premio de Alemania.

Zarco cree firmemente que no se puede extraer mucho más ritmo de la versión actual de la RC213V y que Honda necesita una nueva moto para tener alguna posibilidad de plantar cara a sus rivales.

"(Estamos) todavía demasiado lejos. La moto todavía no es lo suficientemente competitiva como para dar un paso en el top 10", dijo el piloto de 33 años.

"Espero una nueva moto que dé este rendimiento. De momento intento mejorar y este fin de semana (en Sachsenring) he podido intentar utilizar los puntos fuertes de la moto porque hay algunas zonas en las que la moto no está tan mal y he intentado utilizarla al máximo".

"No sé (cuándo llegará la nueva moto). Pero espero. No quiero saber (cuándo llegará) porque no cambiará mi concentración para todas las carreras. Pero al menos me gustaría [hacerlo] lo mejor posible sobre lo que tengo control".

Información adicional de Bjorn Smit y Sebastian Franzschky