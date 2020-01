Zarco se inspira en Lorenzo para su reto con Ducati

El último año de Johann Zarco fue una auténtica montaña rusa. Tras su paso a KTM, el francés no se adaptó a su nueva moto y la relación con el equipo fue volviéndose más tensa por momentos. Solicitó rescindir "amistosamente" su contrato a final de temporada, pero la firma austriaca decidió bajarle de la RC16 para las últimas seis carreras de 2019, en las que le sustituyó Mika Kallio.

No ocultó que volver a Moto2 o ser probador en MotoGP eran las opciones, pero logró el rescate de Honda, que lo eligió para el equipo LCR con quienes disputó las tres últimas citas del año, sustituyendo a Takaaki Nakagami.

La retirada de Lorenzo parecía abrirle una puerta como compañero de Marc Márquez, pero Honda eligió al hermano del #93 y Avintia se fijó en Zarco. Tras un primer ataque ("quiero ir a un equipo TOP y Avintia no lo es"), finalmente el ex campeón de Moto2 pidió perdón y firmó con Ducati para competir con su equipo satélite en 2020.

Consciente de que la Ducati no es una moto sencilla, Zarco recurre a Lorenzo como inspiración y como ejemplo de que le puede ir bien. "El ejemplo de Lorenzo es muy positivo para mí", declaró en una entrevista con MotoSprint. "Porque tiene un estilo muy particular. Es un estilo único, tan limpio y preciso que si no tiene la sensación correcta no puede ser rápido. Y siempre ha estado sin medias tintas, lento o ganando con Ducati, lo que me hace pensar que los ingenieros de Ducati lograron adaptarse a él. Cuando ganó, vimos a un Lorenzo puro".

Pese a un inicio de curso por debajo de lo esperado, Lorenzo logró tres victorias en la segunda mitad de su único año de con los de Borgo Panigale en Mugello, Barcelona y Austria. Eso da esperanzas a Zarco: "Ese es el punto fuerte de Ducati. Son capaces de ir en la dirección del piloto, mientras que en Honda, que tienen un piloto tan fuerte como Marc, son más 'conservadores'. Ducati ha abierto más posibilidades con Dovizioso, Petrucci, Miller, que tienen nivel de podio. Por eso solo tengo que trabajar en mis motivaciones, mi determinación y mi velocidad".

Aunque en dos temporadas ha pilotado la Yamaha, la KTM y la Honda con diferentes resultados, Zarco asegura que en su última aventura de 2019 recuperó la confianza. "Con lo que sufrí con la KTM, estaba encantado de recuperar el feeling con la Honda", analizó. "Era arriesgado, sí, pero si no hubiera podido ir rápido en una moto que gana con Márquez, significaba que tal vez era mejor dejarlo. Un poco como lo que le pasó a Lorenzo".

"No sé por qué no podía sentirse cómodo con la Honda, tal vez debido a problemas físicos, y entiendo su decisión de retirarse. Yo no logré un podio con Honda, pero no fui lento. Así que el desafío de la Ducati no me asusta. Por supuesto que no pude hacerlo bien con KTM, pero tampoco tienen una moto que gane carreras. Lorenzo sufrió un poco y luego ganó con Ducati, pero en general muchos pilotos con diferentes estilos han logrado hacerlo bien con la Desmosedici, así que creo que es una moto bastante homogénea. eso me da confianza", concluyó.

Precisamente el propio Zarco ya se puso de ejemplo a Lorenzo cuando fichó por KTM. Veremos si la historia esta vez sale mejor.

¿Y Lorenzo? Le recordamos 12 pilotos que se reciclaron como probadores de MotoGP

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes o el pie de foto)