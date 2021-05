Zarco: si soy inteligente puedo pelear por el campeonato

El francés, que partía quinto en parrilla, hizo una mala salida y cayó hasta el undécimo lugar después de las primeras curvas. Cuando apareció la lluvia en la quinta vuelta y los pilotos tuvieron que entrar a boxes a cambiar de moto, era noveno. Sin embargo, al salir ya era quinto.

El piloto del Pramac fue de los más conservadores en su elección de neumáticos de lluvia y montó el medio trasero. Esa decisión le perjudicó en las primeras vueltas hasta que entraron en temperatura, dejándose más de 15 segundos con la cabeza.

Aunque una vez que estuvieron en perfectas condiciones Zarco fue recuperando terreno, al final 3,9 segundos le separaron del que habría sido su primer triunfo en MotoGP.

"La salida no ha sido buena. He tenido un pequeño problema para evitar a Franco [Morbidelli]. Me he ido muy largo en la curva 1. Después en la chicane he perdido mucho tiempo. Después empezó a llover. El primer objetivo era volver al pitlane, porque había mucha lluvia. Cuando cambié de moto estaba quinto, pero con el neumático medio posterior trasero era difícil coger el ritmo. Necesité cuatro vueltas para tener el neumático listo. Eso me costó la victoria hoy", explicó Zarco.

A pesar de quedarse por tercera vez esta año a las puertas de estrenar su palmarés en la categoría reina, el de Cannes dio por bueno el resultado, que le sitúa tercero del campeonato a solo 12 puntos del nuevo líder, Fabio Quartararo.

"20 puntos en condiciones muy difíciles, solo puedo estar contento. La victoria vendrá cuando haya una salida perfecta. Estoy muy contento con la victoria de Jack [Miller], yo segundo, otro doblete de Ducati. Es muy positivo para nosotros", señaló.

Zarco, pese a correr en un equipo satélite, se ve en condiciones de pelear por ser campeón.

"Creo que tengo una buena experiencia y motivación también. Y la experiencia con la Ducati está llegando. Siempre puede ser mejor cada carrera. Si en cada carrera puedo controlar la situación y ser inteligente en el momento justo, tengo posibilidad de título. Esto me gusta", zanjó.

