Zarco, sin presión: "Será un auténtico placer, porque soy adicto a la velocidad"
Johann Zarco, que regresa este fin de semana, afronta el GP de Aragón consciente de sus límites, pero sobre todo contento de volver a pilotar su Honda.
Se esperaba una larga recuperación para Johann Zarco, que sufrió una lesión en los ligamentos de la pierna izquierda tras la terrible caída en el GP de Barcelona. El francés regresa finalmente poco más de tres meses después, tras una serie de buenas noticias, sobre todo cuando supo que podría evitar la operación.
Es cierto que Zarco aún no está al cien por cien, ya que la rodilla se le puede hinchar si la mantiene doblada durante mucho tiempo —algo que, evidentemente, es necesario sobre una moto— y tendrá que someterse de nuevo a un reconocimiento por parte de los médicos del campeonato tras la primera sesión del viernes por la mañana. El piloto de LCR afronta así el fin de semana sin presión alguna.
Este jueves, ante los medios de la prensa escrita, entre los que se encontraban los periodistas de Motorsport.com, Zarco ha hablado de los últimos tres meses lejos de los circuitos, que ha aprendido a apreciar
¿Cómo estás viviendo este regreso a la competición ?
Es bueno estar de vuelta. Estoy bastante contento porque, después de lo que he hecho y de mi entrenamiento, ha sido estupendo ver progresos rápidamente, mucho más rápido de lo que podía esperar. La prueba de fuego fue el entrenamiento sobre la moto. Poco a poco, se fue confirmando que podía volver a la « Aragón», sin ninguna presión.
Me voy a tomar mi tiempo para disfrutar de la velocidad en una moto de MotoGP y seguir ganando confianza y mejorando las sensaciones en la pierna izquierda. Ya están bien, pero sabemos que el proceso para estar al 100 % llevará tiempo. No soy futbolista ni esquiador. Para un piloto, mi estado físico es más que suficiente para volver a subirme a la moto.
Johann Zarco no ha pilotado su Honda desde el GP de Barcelona, hace más de tres meses.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Debe de hacerte ilusión ver que todo el mundo está contento de volver a verte...
Sé que, entre los periodistas, tengo buena relación con muchos de ellos. A muchos les gusto por lo que puedo contar.
¿Qué dificultades encontrarás al volver a subirte a una moto?
Por suerte, el parón solo ha sido de tres meses y, aunque me parece mucho tiempo, no lo suficiente como para haber olvidado todo lo que sabía hacer. No creo que me resulte difícil, será todo un placer porque soy adicto a la velocidad. Será genial volver a sentir la velocidad.
Un mes en Antibes, en familia, algo que no había hecho desde 2008. Aunque no lo parezca, me ha sentado muy bien.
¿Cómo has vivido estos tres meses ?
Bastante bien, porque no lo he echado mucho de menos, ya que he estado muy ocupado todo el tiempo. Un mes en Antibes, con la familia, no lo había hecho desde 2008. Sin darme cuenta, me ha sentado bien y eso ha sido un auténtico placer.
Después, volver a Andorra y tener los días ocupados para recuperarme, es decir, cuidarme, cuidar la pierna, entrenar, hacer recuperación, descubrir la cámara hiperbárica... También es algo muy interesante. A veces es difícil valorar hasta qué punto puede ayudar, pero uno piensa que no puede empeorar las cosas, así que intentas aprovechar todo lo que sea beneficioso y ha sido muy interesante.
¿Cómo viviste las primeras carreras que te perdiste ?
En las primeras carreras, intenté no verlas para decirme: «Tómate esto como una oportunidad para olvidarte un poco de todo, para desconectar de verdad». No fue fácil porque, aunque no quisiera verlas, cuando empieza un fin de semana, sé que ha empezado. Aunque intentara no pensar en ello, sabía que estaba haciendo otra cosa, pero en mi cabeza los demás estaban en la pista. Es una locura cómo sabía que a las 10:00 tenía que estar en la pista.
Me desconecté el segundo o tercer fin de semana: estaba en el gimnasio y me olvidé de que los chicos estaban en la pista. Eso me sentó bien. Y después, durante los tres fines de semana, sentí de verdad esas ganas de, al menos, ver la carrera. Eso me ayudó a volver a conectar un poco.
La pierna de Johann Zarco se quedó atascada en la moto de Pecco Bagnaia en Barcelona.
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
¿Cuándo volviste a ver las imágenes de la caída ?
He visto bastantes reproducciones. El momento en el que más me fijé en la caída fue cuando tuve que llamar para recibir la sanción. Era la forma de poder volver a ver la caída lo mejor posible, intentar explicarla e incluso volver a ver las imágenes. Voy a explicar algo, aunque quizá me equivoque. Fue entonces cuando la vi más detenidamente.
¿Cuáles son tus expectativas para el fin de semana ?
Creo que no tendré dolor. De hecho, puedo cojear cuando me quedo encorvado durante mucho tiempo, sobre todo si supero los 20 minutos en una carrera. En mi opinión, voy a cojear un poco porque la postura es muy exigente. De hecho, en cuanto al rendimiento y las sensaciones sobre la moto, normalmente no debería haber molestias, por lo que ya he podido comprobar.
Sigo con ganas de correr, y quiero hacerlo para rendir al máximo. ¡Cuando vi sufrir a los pilotos de Honda, no eché nada de menos eso!
¿Tienes un poco de la energía y la motivación de una nueva temporada ?
No tanto, pero, de hecho, con el equipo hemos decidido plantearnos el fin de semana como uno normal, aunque con menos presión, porque ya sabemos que tenemos la carrera perdida, por así decirlo, el domingo con las dos vueltas largas. No somos pesimistas, pero aun así ayuda afrontar el fin de semana con menos presión.
¿Te vas a encontrar con un Honda que ha evolucionado desde la última vez ?
Para mí, no. Al final, tras hablar con el equipo, solo puede haber pequeñas variaciones en la electrónica. Pero ya me han explicado que siempre se trata de pequeños ajustes, así que no puede suponer ningún inconveniente, solo puede ser positivo. En cuanto a la mecánica, no, no ha habido ningún cambio, por ahora.
¿Ves la MotoGP de otra manera tras esta ausencia ?
Quizá tenga una nueva perspectiva : sigo queriendo correr, y quiero correr para rendir al máximo. Cuando vi sufrir a los pilotos de Honda, ¡no lo echaba de menos! Estuvo bien estar en casa porque es muy duro cuando las cosas no van bien. Estoy contento de volver, pero espero de verdad tener la velocidad necesaria para estar donde podía estar antes de la caída. Tengo esta idea renovada de seguir soñando y de querer un buen resultado.
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