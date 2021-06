Martín no duda de la capacidad de Zarco para ganar en MotoGP

Jorge Martín debuta esta temporada en la categoría reina del Mundial de MotoGP, y su arranque de temporada no pudo se más espectacular. El español consiguió la pole position y su primer podio (3º) en la segunda parada del calendario, el Gran Premio de Doha, una carrera que el español lideró fantásticamente desde la primera vuelta hasta la 18, fue segundo de la 19 a la 21 y acabó tercero en la última, donde le adelantó su compañero de equipo, Johann Zarco.

Para el francés, aquel fue su segundo podio consecutivo del año, ambos en Qatar, a los que ha sumado luego los de Francia y Catalunya, siempre como segundo. En su quinta temporada en MotoGP, Zarco acumula este curso más podios que los logrados el año de su debut con Yamaha en 2017 (tres), cifra igualada el siguiente año. Tras un 2019 en blanco, el pasado ejercicio volvió a tocar madera con la tercera posición en Brno.

Pese a acumular ya 11 podios en la clase reina, a Zarco se le resiste la victoria, igual que al equipo Pramac, que nunca ha ganado en MotoGP, un muro que Jorge Martín cree que derribarán más pronto que tarde.

“En la carrera del domingo en Barcelona, por lo que vi, es posible que [Zarco] guardara mucho el neumático en las primeras vueltas, porque al final iba muy, muy rápido. Era una carrera en la que las gomas sufren, y quizá fue demasiado conservador al principio. En cualquier caso, Zarco tiene velocidad de sobra para ganar, y cuando vengan pistas favorables para Ducati tras el parón, aunque Montmeló ya lo era, seguro que pelearemos por la victoria”, vaticina el español en conversación con Motorsport.com.

Martín reapareció en el Gran Premio de Catalunya después de lesionarse de gravedad en los entrenamientos de Portugal (16 de abril), perdiéndose las carreras de Portimao, Jerez, Le Mans y Mugello.

El español clasificó 15º en su reaparición en Barcelona, pero finalmente tuvo que empezar la carrera desde el pitlane tras sufrir una caída en la vuelta de formación de la parrilla, una situación muy poco habitual.

“No sé muy bien que pasó con la caída, simplemente entré en la curva despacio y salí volando. Igual al entrar lento hay mucha más carga detrás que si entras frenando fuerte, quizá con el freno motor y el neumático que estaba frío se juntó todo y salí por los aires. Iba la moto recta y no me dio tiempo ni a reaccionar y ya estaba en el suelo”, explica el corredor de Ducati.

Martín entró a boxes a buscar su segunda moto, pero no pudo regresar inmediatamente a la pista para volver a la parrilla.

“Salí desde el pitlane porque no nos dio tiempo de encontrar el semáforo abierto. Si hubiese salido medio minuto antes del box, podría haber llegado a la parrilla. Pero creo que nos fue bien, ya que de ese modo me dio tiempo a calmarme y a cambiarme el mono. Después de tanto tiempo de baja por lesión, era un día para acabar la carrera, y si hubiese salido el 15º en parrilla es posible que la tentación de apretar más de la cuenta existiera, con el riesgo de sufrir una caída. Así que estoy contento de haber acabado la carrera de Barcelona y haber cogido dos puntos (14º)”.

Un objetivo, el de completar la carrera, que no fue nada sencillo para el español tras seis semanas de baja.

“Terminé muy cansado, las últimas seis vueltas pensaba que no iba a acabar. Aunque estaba en posición de puntos, físicamente pensaba que no podía terminar la carrera, me sentía muy flojo y creo que era incluso peligroso en algún momento. Pero por respeto al equipo y por mí, acabar era importante, y lo conseguimos”, admitió Martín, que el día siguiente prefirió no participar en el test oficial de MotoGP para recuperarse.

Con la caída, el español tuvo que salir a carrera con su moto número 2, una situación que a muchos pilotos no les gusta.

“Al final las motos son idénticas, pero siempre te encuentras un poco mejor con una que con otra. La moto de la caída es con la que hice el podio y la pole en Qatar, con la que me encuentro más cómodo. No es que vayas más lento, pero me faltaba un poco más de confianza con la moto que tuve que utilizar”, reconocía Jorge.

“Pero lo importante es que, en general, hice un buen fin de semana en Barcelona, clasifiqué con registros muy decentes y tras cuatro carreras de baja acabar el 14º no está mal”, cerraba Martinator.

