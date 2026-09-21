Tatiana Calderón hace historia al ganar en NASCAR Brasil

¡Hizo historia en Curvelo! Tatiana Calderón ganó la carrera 2 de NASCAR Brasil en el óvalo de Curvelo y se convirtió en la primera mujer en la historia de la categoría en lograr la hazaña. El fin de semana, en general, fue destacado para Calderón, que fue cuarta en la primera carrera general y segunda en la clase challenge.

La carrera

La largada de la prueba transcurrió con tranquilidad, sin incidentes. Con seis vueltas completadas, el líder del campeonato Thiago Camilo se mantenía en sexto lugar, solo observando los intentos del segundo clasificado, Gabriel Casagrande, en el fondo del pelotón. En pista, Tatiana Calderón se puso de lado junto a Alfredinho Ibiapina, pero no logró hacerse con el segundo lugar.

El cronómetro marcaba 26 minutos cuando Nicolas Costa golpeó con el lateral derecho del coche contra el muro y tuvo que salir el safety car, ya que la suspensión del #69 se rompió y quedó detenido en el trazado.

En la reinicio, Ibiapina y Bueno se tocaron y Cacá hizo un trompo en medio de la pista. Antes incluso de completarse una vuelta, el safety car volvió a la acción. Con eso, el liderato pasó a manos de Tata Calderón. En ese momento, el podio estaba compuesto por Calderón, Arthur Gama y Felipe Malinowski.

Thiago Camilo, que lideraba el campeonato, abandonó la carrera. En la reinicio, Tatiana mantuvo la posición evitando el ataque de Gama. En los 15 minutos finales, Firás Fahs fue sancionado con un añadido de 7s en el tiempo por estar pilotando sin el capó.

Aprovechando un 'despiste' de Gama, Malinowski adelantó a Arthur y se hizo con la P2. En los últimos diez minutos, Felipe empezó a presionar a la piloto de SG28 por la victoria y casi se fue contra el muro.

Al intentar lanzarse sobre Arthur Gama, Felipinho Tozzo hizo un trompo delante de su rival y perdió el cuarto lugar. Allí delante, Calderón y Malinowski disputaban una carrera aparte, con 2s de ventaja sobre el resto del pelotón.

Ricardinho Maurício, buscando un lugar en los playoffs, se puso de lado, presionó y le arrebató el tercer lugar a Gama. Repitiendo el intento de vueltas anteriores, Felipe volvió a pegarse a la parte trasera de Calderón en la lucha por la victoria.

La disputa entre los dos primeros siguió igual hasta el final, con la colombiana teniendo que hacer una trazada diferente para impedir el adelantamiento de Felipe. En el fondo de la parrilla, en la última vuelta de la carrera, Firás Fahs tocó a Murilo Rocha con cierta fuerza y terminó golpeando también a Gabriel Casagrande en el lío.

Resultado

Pos No. piloto Modelo Clase vueltas Tiempo total Dif. mejor vuelta 1 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 57 33:57.418 — 29.554 2 19 FELIPE MALINOWSKI GM CHA 57 33:57.945 0.527 29.527 3 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 57 34:04.369 6.951 29.675 4 9 ARTHUR GAMA GM BRA 57 34:05.035 7.617 29.715 5 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 57 34:05.580 8.162 29.608 6 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 57 34:05.755 8.337 29.632 7 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 57 34:06.142 8.724 29.798 8 99 GALID OSMAN GM BRA 57 34:07.247 9.829 29.847 9 87 JORGE MARTELLI GM BRA 57 34:09.915 12.497 29.771 10 0 CACÁ BUENO GM BRA 57 34:11.036 13.618 29.743 11 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 57 34:13.102 15.684 29.678 12 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 57 34:13.796 16.378 29.713 13 57 FELIPE TOZZO GM CHA 57 34:19.273 21.855 29.697 14 83 GABRIEL CASAGRANDE GM CHA 56 33:08.634 1 Lap 29.724 15 3 FIRÁS FAHS GM CHA 55 33:14.687 2 Laps 29.612 16 55 MURILO ROCHA Ford CHA 55 33:15.095 2 Laps 29.796 17 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 55 34:24.033 2 Laps 29.782

No clasificado (75% = 42 vueltas)

No. piloto Modelo Clase vueltas Tiempo total Dif, mejor vuelta 46 VITOR GENZ Ford BRA 20 16:24.447 37 Laps 29.839 5 DENIS NAVARRO GM BRA 15 10:32.215 42 Laps 29.797 21 THIAGO CAMILO GM BRA 15 10:36.546 42 Laps 29.906 28 GUI BACKES Ford CHA 14 9:52.239 43 Laps 30.032 69 NICOLAS COSTA GM CHA 9 5:55.702 48 Laps 29.856 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA — — — —