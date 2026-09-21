Tatiana Calderón hace historia al ganar en NASCAR Brasil
La colombiana se convirtió en la primera mujer en la historia de la categoría en lograr una victoria.
¡Hizo historia en Curvelo! Tatiana Calderón ganó la carrera 2 de NASCAR Brasil en el óvalo de Curvelo y se convirtió en la primera mujer en la historia de la categoría en lograr la hazaña. El fin de semana, en general, fue destacado para Calderón, que fue cuarta en la primera carrera general y segunda en la clase challenge.
La carrera
La largada de la prueba transcurrió con tranquilidad, sin incidentes. Con seis vueltas completadas, el líder del campeonato Thiago Camilo se mantenía en sexto lugar, solo observando los intentos del segundo clasificado, Gabriel Casagrande, en el fondo del pelotón. En pista, Tatiana Calderón se puso de lado junto a Alfredinho Ibiapina, pero no logró hacerse con el segundo lugar.
El cronómetro marcaba 26 minutos cuando Nicolas Costa golpeó con el lateral derecho del coche contra el muro y tuvo que salir el safety car, ya que la suspensión del #69 se rompió y quedó detenido en el trazado.
En la reinicio, Ibiapina y Bueno se tocaron y Cacá hizo un trompo en medio de la pista. Antes incluso de completarse una vuelta, el safety car volvió a la acción. Con eso, el liderato pasó a manos de Tata Calderón. En ese momento, el podio estaba compuesto por Calderón, Arthur Gama y Felipe Malinowski.
Thiago Camilo, que lideraba el campeonato, abandonó la carrera. En la reinicio, Tatiana mantuvo la posición evitando el ataque de Gama. En los 15 minutos finales, Firás Fahs fue sancionado con un añadido de 7s en el tiempo por estar pilotando sin el capó.
Aprovechando un 'despiste' de Gama, Malinowski adelantó a Arthur y se hizo con la P2. En los últimos diez minutos, Felipe empezó a presionar a la piloto de SG28 por la victoria y casi se fue contra el muro.
Al intentar lanzarse sobre Arthur Gama, Felipinho Tozzo hizo un trompo delante de su rival y perdió el cuarto lugar. Allí delante, Calderón y Malinowski disputaban una carrera aparte, con 2s de ventaja sobre el resto del pelotón.
Ricardinho Maurício, buscando un lugar en los playoffs, se puso de lado, presionó y le arrebató el tercer lugar a Gama. Repitiendo el intento de vueltas anteriores, Felipe volvió a pegarse a la parte trasera de Calderón en la lucha por la victoria.
La disputa entre los dos primeros siguió igual hasta el final, con la colombiana teniendo que hacer una trazada diferente para impedir el adelantamiento de Felipe. En el fondo de la parrilla, en la última vuelta de la carrera, Firás Fahs tocó a Murilo Rocha con cierta fuerza y terminó golpeando también a Gabriel Casagrande en el lío.
Resultado
|Pos
|No.
|piloto
|Modelo
|Clase
|vueltas
|Tiempo total
|Dif.
|mejor vuelta
|1
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|57
|33:57.418
|—
|29.554
|2
|19
|FELIPE MALINOWSKI
|GM
|CHA
|57
|33:57.945
|0.527
|29.527
|3
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|57
|34:04.369
|6.951
|29.675
|4
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|57
|34:05.035
|7.617
|29.715
|5
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|57
|34:05.580
|8.162
|29.608
|6
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|57
|34:05.755
|8.337
|29.632
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|57
|34:06.142
|8.724
|29.798
|8
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|57
|34:07.247
|9.829
|29.847
|9
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|57
|34:09.915
|12.497
|29.771
|10
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|57
|34:11.036
|13.618
|29.743
|11
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|57
|34:13.102
|15.684
|29.678
|12
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|57
|34:13.796
|16.378
|29.713
|13
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|57
|34:19.273
|21.855
|29.697
|14
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|CHA
|56
|33:08.634
|1 Lap
|29.724
|15
|3
|FIRÁS FAHS
|GM
|CHA
|55
|33:14.687
|2 Laps
|29.612
|16
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|55
|33:15.095
|2 Laps
|29.796
|17
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|55
|34:24.033
|2 Laps
|29.782
No clasificado (75% = 42 vueltas)
|No.
|piloto
|Modelo
|Clase
|vueltas
|Tiempo total
|Dif,
|mejor vuelta
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|20
|16:24.447
|37 Laps
|29.839
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|15
|10:32.215
|42 Laps
|29.797
|21
|THIAGO CAMILO
|GM
|BRA
|15
|10:36.546
|42 Laps
|29.906
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|14
|9:52.239
|43 Laps
|30.032
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|CHA
|9
|5:55.702
|48 Laps
|29.856
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|—
|—
|—
|—
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