23XI Racing y Front Motorsports demandan a NASCAR por "prácticas anticompetitivas"

La demanda antimonopolio conjunta desafía a NASCAR por el nuevo acuerdo de chárters, que ambos equipos se negaron a firmar. Los equipos pretenden desafiar a la dinástica familia France por su "control anticompetitivo y monopolístico del deporte". Se trata de una escalada notable después de que las dos organizaciones no cumplieran el plazo para firmar el polémico acuerdo tras meses de idas y venidas entre los equipos y los dirigentes de NASCAR.

"Compartimos la pasión por las carreras, la emoción de la competición y la victoria", rezaba el comunicado conjunto. "Fuera de la pista, compartimos la creencia de que el cambio es necesario para el deporte que amamos. Juntos, hemos presentado este caso antimonopolio para que las carreras puedan prosperar y convertirse en un deporte más competitivo y justo de manera que beneficie a equipos, pilotos, patrocinadores y, lo que es más importante, a los aficionados."

Desafiar el control monopolístico de NASCAR sobre el deporte

El comunicado continúa acusando a NASCAR de operar sin transparencia, ahogar la competencia y controlar el deporte de forma que "les beneficia injustamente a expensas de los propietarios de los equipos, los pilotos, los patrocinadores, los socios y los aficionados". La familia France ha tenido el control total del deporte desde su fundación en 1948.

Ambos equipos incluyeron una lista completa de lo que denominaron prácticas anticompetitivas por parte de los dirigentes de NASCAR:

Comprar la mayoría de los principales circuitos exclusivos para las carreras de NASCAR

Imposición de acuerdos de exclusividad en los circuitos de NASCAR

Adquisición del Automobile Racing Club of America (ARCA), el único competidor notable de la serie de carreras de stock cars.

Impedir que los equipos participen en otras carreras de stock cars, al tiempo que conservan la propiedad de las piezas y los coches Next Gen.

Obligar a los equipos a comprar sus piezas a proveedores únicos elegidos por NASCAR.

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing, FedEx Toyota Camry Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

23XI Racing es copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de la Daytona 500 Denny Hamlin, mientras que Front Row Motorsports es propiedad de Bob Jenkins desde 2005. Corren dos coches a tiempo completo, mientras que FRM anunció recientemente planes para ampliarse a tres coches, incluso acordando la compra de un chárter de Stewart-Haas Racing.

El comunicado seguía arremetiendo contra las "prácticas monopolísticas no controladas" de NASCAR que utilizan para mantener el control sobre el deporte y enriquecerse.

El próximo movimiento de 23XI y FRM

NASCAR implementó originalmente un acuerdo de chárters en 2016 y se supone que este nuevo acuerdo durará desde 2025 hasta 2031. 13 de los 15 equipos en posesión de chárters firmaron el nuevo acuerdo. El comunicado del miércoles acusa al organismo sancionador de negarse a participar constructivamente y de obstaculizar las conversaciones entre las dos partes, dejando el litigio como su única opción.

En el extenso comunicado también se detallan sus próximos pasos: "En los próximos días, presentaremos una orden judicial preliminar para permitir a nuestros equipos competir en el próximo año natural bajo el acuerdo de 2025, mientras continuamos con nuestro litigio antimonopolio. La presentación solicitará pruebas tanto de NASCAR como de Jim France en relación con sus prácticas de exclusión y su intención de aislarse de cualquier competencia. 23XI Racing y Front Row Motorsports buscarán el triple de daños por los términos anticompetitivos a los que los equipos han estado sujetos bajo el acuerdo de chárters de 2016."

Denny Hamlin, copropietario de 23XI

"En realidad es bastante simple en mi opinión. Cuando miro a mi alrededor, veo que los mejores y más competitivos deportes del mundo entienden que cuando los equipos prosperan, los aficionados se benefician, y que todos los que invierten en hacer que el deporte sea un éxito deben compartir equitativamente ese éxito. Con los cambios adecuados, sin duda podemos hacer que eso sea una realidad en las carreras".

Michael Jordan, copropietario de 23XI Racing

"Todo el mundo sabe que siempre he sido un competidor feroz, y esa voluntad de ganar es lo que nos impulsa a mí y a todo el equipo 23XI todas y cada una de las semanas que salimos a la pista. Me encanta el deporte de las carreras y la pasión de nuestros fans, pero la forma en que NASCAR se ejecuta hoy en día es injusta para los equipos, pilotos, patrocinadores y aficionados. La acción de hoy demuestra que estoy dispuesto a luchar por un mercado competitivo en el que todos ganen".

Todd Gilliland, Front Row Motorsports, Rasmussen Air & Gas Energy Ford Mustang y Michael McDowell, Front Row Motorsports, Horizon Hobby Ford Mustang Foto de: Rusty Jarrett / NKP / Motorsport Images

Bob Jenkins, propietario del equipo Front Row Motorsports

"He formado parte de esta comunidad de carreras durante 20 años y no podría estar más orgulloso del equipo Front Row Motorsports y de nuestro éxito. Pero ha llegado el momento de cambiar. Necesitamos un sistema más competitivo y justo en el que los equipos, pilotos y patrocinadores puedan ser recompensados por nuestra inversión colectiva mediante la creación de valor empresarial a largo plazo, al igual que cualquier otra liga deportiva profesional de éxito."

Curtis Polk, copropietario de 23XI Racing

"Nuestro objetivo es una verdadera asociación, no una dictadura. Durante más de dos años, me he dedicado a defender un sistema más justo y transparente dentro de NASCAR, donde reconocemos la importancia de la familia France y el organismo sancionador, pero hacemos lo que es mejor para todas las partes interesadas. El chárter que se impuso a los equipos con sólo unas horas de antelación no cumple estos objetivos. El nuevo charter es un intento de marginar aún más las voces de los equipos en el deporte y consolidar el control y el poder en manos de la familia France para su único beneficio. Espero que nuestras acciones de hoy conduzcan a un futuro de colaboración para este gran deporte que amamos".