Alex Bowman anuncia su retiro de NASCAR para después de 2027

Alex Bowman ha firmado una extensión de contrato por un año con Hendrick Motorsports y se retirará de la competición a tiempo completo en la NASCAR Cup Series después de la próxima temporada.

Esto marcará una etapa de una década completa con el buque insignia de Chevrolet, en donde el ahora piloto de 33 años habrá conducido tanto el auto No. 88 como el No. 48 tras los respectivos retiros de Dale Earnhardt Jr. y Jimmie Johnson. Sus primeras largadas con la organización llegaron en 2016 en un papel de sustituto de Earnhardt.

En total, Bowman tiene ocho victorias al máximo nivel, pero también ha sufrido numerosas lesiones durante ese tiempo:

Una conmoción cerebral en 2022 que lo dejó fuera durante cinco carreras

Una vértebra fracturada en 2023 que lo dejó fuera durante tres carreras

Un episodio de vértigo que le costó cuatro carreras esta temporada

"He pasado mucho tiempo pensando en qué viene después, y esto se siente como la decisión correcta en el momento adecuado", dijo Bowman en un comunicado de prensa de Hendrick. "El deporte exige mucho de ti, y he aprendido que es importante escuchar a tu cuerpo y tomar las decisiones correctas para uno mismo. Decir que estoy increíblemente agradecido con el Sr. Hendrick, nuestros socios de Ally y Chevrolet, y todos en Hendrick Motorsports sería quedarse corto. Creyeron en mí y me dieron la mayor oportunidad de mi vida.

"Mi enfoque ahora está en aprovechar al máximo mi tiempo en la pista y competir por victorias. Todavía tenemos mucho por lograr, y quiero cerrar mi carrera con una nota alta para nuestro equipo y nuestros aficionados. Tener la oportunidad de hacerlo con esta organización y estas personas es realmente especial".

Rick Hendrick ha formado un vínculo familiar con Bowman, y ambos hablan con frecuencia sobre la dinámica de padre e hijo que han forjado durante su tiempo juntos.

"Alex ha significado muchísimo para nuestra organización durante mucho tiempo", dijo Hendrick en el mismo comunicado. "Ha superado adversidades, ganado grandes carreras y representado a nuestro equipo y socios con profesionalismo, personalidad y clase. Alex es un talento tremendo dentro del auto de carreras y una persona aún mejor fuera de él. Estamos orgullosos de que tenga la oportunidad de terminar su carrera a tiempo completo con nosotros en sus propios términos. Es familia".

Tanto Bowman como Hendrick estarán disponibles para una conferencia de prensa el viernes en el Indianapolis Motor Speedway para hablar sobre la novedad.

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