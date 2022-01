Aric Almirola anuncia su retiro para finales de 2022

Almirola, de 37 años y ascendencia cubana, disputará la temporada 2022 conduciendo el Ford N°10 para Stewart-Haas Racing con su patrocinador de varios años, Smithfield Foods, y luego se retirará al concluir el campeonato.

"Realmente disfruto conduciendo coches de carreras y estoy emocionado de correr dando el máximo en 2022 para Smithfield y Stewart-Haas Racing", dijo Almirola. "Pero para ser el mejor en este negocio, tienes que ser egoísta, y durante los últimos 37 años mi vida siempre ha girado en torno a mí y a lo que tenía que hacer".

"Quiero estar presente. Quiero ser el mejor marido y padre, y eso para mí significa más que ser un piloto de carreras. Así que es un año más en el que me dedico por completo a las carreras, en el que haremos lo que sea necesario para competir al más alto nivel".

"Pero cuando la temporada termine, estaré listo para decir adiós. Me ha encantado cada minuto, pero es el momento de pasar al siguiente capítulo de mi vida".

Aric Almirola, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang Smithfield Photo by: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Almirola debutó en la Cup Series el 11 de marzo de 2007, en el Las Vegas Motor Speedway, tres días antes de cumplir 23 años. Se asoció con Smithfield en 2012 mientras estaba en Richard Petty Motorsports para su primer año completo en la Copa.

La asociación entre Smithfield y Almirola es ahora una de las más duraderas en la NASCAR, y desde que el dúo se unió a SHR en 2018, Almirola ha representado a Smithfield en los playoffs de la NASCAR cada año y ha conseguido dos victorias: en 2018 en Talladega (Ala.) Superspeedway y en 2021 en New Hampshire Motor Speedway.

"Ha sido un placer absoluto tener a Aric como parte de nuestra Familia Smithfield durante más de una década", dijo Shane Smith, presidente y CEO de Smithfield Foods. "Además de ser un corredor de increíble talento y un devoto hombre de familia, Aric encarna los valores de Smithfield y ha adoptado nuestro compromiso de hacer el bien a nuestros clientes, empleados y comunidades. Siempre será de la familia".

Almirola y su esposa, Janice, tienen dos hijos -un niño llamado Alex y una hija llamada Abby- y decidieron que era el momento de centrarse más en su familia.

"Janice y yo hemos pasado muchas noches hablando de ello y las preguntas son las mismas que tendría cualquier persona cuando vas a dejar de hacer algo. ¿Me lo puedo permitir? La respuesta que se me ocurre es que no puedo permitirme no hacerlo. ¿Me arrepentiré? Creo que me arrepentiré si no lo hago", dijo Almirola.

"Al final de esta temporada, vamos a tener un niño de 10 años, Alex, y una niña de nueve años, Abby, y voy a tener poco tiempo con ellos mientras todavía piensan que papá es genial. Quiero estar ahí para ellos y formar parte de las cosas que les interesan".

"Antes de que nos demos cuenta, van a tener las llaves del coche y van a estar corriendo con sus amigos, haciendo las mismas cosas que yo hacía cuando tenía 16 o 17 años".

Un ganador en las tres divisiones de NASCAR

Las mejores temporadas de Almirola han llegado con SHR. Terminó en el quinto lugar en puntos en 2018 y obtuvo el mejor resultado de su carrera con 18 finales entre los 10 primeros en 2020.

A lo largo de su período en NASCAR, Almirola ha ganado tres carreras de la Copa, tres de la Xfinity Series y tiene dos en las Trucks.

"He visto a Aric convertirse en un piloto de carreras realmente bueno y fue un momento de orgullo cuando pudimos traerlo a Stewart-Haas Racing", dijo el copropietario de SHR, Tony Stewart. "Realmente ha cumplido con nuestro equipo de carreras y con Smithfield, poniendo siempre el máximo esfuerzo. Sé que quiere irse con una nota alta y vamos a darle todos los recursos para que tenga éxito".

Almirola dijo que "no se arrepiente" de su carrera en la NASCAR.

"¿Desearía haber ganado más carreras? Claro, y todavía hay una oportunidad este año. ¿Desearía haber ganado un campeonato? Claro, y tengo muchas ganas de conseguirlo este año. Soy una persona competitiva", dijo.

"Quiero ganar y quiero ser campeón, pero al final del día, sé que esas cosas significan mucho menos que estar ahí para mi familia. Llegué al nivel más alto del automovilismo estadounidense como piloto profesional de carreras".

"Ha sido increíble, con muchos altibajos y todo lo que hay en medio. No lo cambiaría por nada del mundo. Pero estoy listo para volver a ser un aficionado".