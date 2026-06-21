Bell dejó su coche a mitad de carrera, reemplazado por Brent Crews en San Diego

Durante la primera bandera amarilla de la carrera de la NASCAR Cup del domingo en la Base Naval Coronado de San Diego, Christopher Bell salió del Toyota No. 20 de Joe Gibbs Racing.

La amarilla llegó unas 13 vueltas después de iniciada la prueba, por el No. 47 de Ricky Stenhouse Jr. detenido en la pista. Bell rodaba 14º, ya que aún no había entrado a pits antes de salir del coche. Luego se subió al muro de boxes y se puso una radio del equipo.

Siguiendo lidiando con una muñeca fracturada por un accidente de 63G en Michigan hace dos semanas, Bell no pudo completar la extenuante carrera en circuito urbano.

El habitual de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Brent Crews terminará la carrera por Bell, pero como Bell inició la carrera, será él quien reciba el crédito por todos los puntos obtenidos y el resultado final de la carrera.

Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota Photo by: David J. Griffin - Icon Sportswire - Getty Images

Crews tiene solo 18 años, y aunque es un piloto de ruta muy capaz, nunca antes había corrido un coche de NASCAR Cup. Sí dio algunas vueltas de práctica en el Toyota No. 20 de JGR el viernes, preparándose para esto. También consiguió la pole para la carrera de O'Reilly el sábado, liderando once vueltas antes de que un accidente a mitad de carrera lo dejara con un 31er puesto.

Crews se une a Austin Hill y Jimmie Johnson como los únicos pilotos del campo de la Cup a los que se les permitió participar en las carreras de divisiones inferiores este fin de semana, pero, de nuevo, el adolescente en realidad no recibirá ningún crédito por su participación en la carrera de Cup del domingo como piloto de relevo.

El equipo JGR necesitó hacer algunos ajustes al No. 20 antes de que Crews pudiera relevar a Bell, extendiendo los pedales y reemplazando el volante.

Bell llegó a esta carrera décimo en la clasificación del campeonato, 70 puntos por encima de la línea de corte del Chase. Corrió la carrera completa en Pocono el fin de semana pasado, pero terminó 26º después de liderar 18 vueltas y quedarse sin combustible al final. Se clasificó 37º en el grupo de 39 coches en San Diego este fin de semana, a casi nueve segundos completos del tiempo de pole de Shane van Gisbergen.