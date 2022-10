Bell gana en Charlotte y sigue en los playoffs; Suárez eliminado

Cargar reproductor de audio

La única manera de que Bell pasara a la siguiente ronda de los playoffs era con una victoria, pero esa posibilidad no parecía probable hasta que un par de banderas amarillas en la parte final pusieron la carrera del domingo patas arriba.

Durante una neutralización por escombros en la vuelta 105 de la carrera programada de 109 vueltas, el equipo Joe Gibbs Racing N°20 de Bell tomó la decisión de entrar en boxes para cambiar los neumáticos. En la reanudación, A.J. Allmendinger pasó a Elliott para liderar la carrera y luego Kevin Harvick hizo lo mismo con Allmendinger.

Justo antes de que Harvick tomara la bandera blanca, apareció otra neutralización por daños en la chicana de la recta trasera. Esto llevó la carrera a una prórroga de dos vueltas, con Harvick en cabeza y Bell, con neumáticos mucho más frescos, en segunda posición.

Bell rodeó a Harvick al entrar en la curva 1 al comienzo de la prórroga y acabó consiguiendo la victoria por 1,790 segundos.

La victoria es la segunda del año para Bell y la tercera de su carrera.

"Salí de la calle de boxes y era el primer coche con neumáticos (nuevos). Estaba tratando de esperar y ver cómo me acomodaba", dijo Bell. "Entonces vi que había 11 coches que se quedaron fuera con neumáticos viejos. Sólo dije: 'Vamos a tirar los dados aquí y ver qué pasa'".

"Sólo tienes que estar ahí al final de estas cosas. Sigo viendo todas estas carreras en las que el coche más rápido no siempre gana. No es ningún secreto que los circuitos mixtos no han sido nuestro punto fuerte este año, pero hemos estado ahí en el momento adecuado".

"Obviamente, no estábamos en posición de ganar, pero tiramos los dados y apostamos y nos salió bien".

Bell, que fue el piloto con mejor rendimiento en la primera ronda de los playoffs antes de caer en problemas en las dos primeras carreras de la segunda ronda, dijo que está deseando llegar a la ronda semifinal.

"Me siento muy bien, eso es seguro. Sabía que todo el tiempo al entrar en esta segunda ronda de los playoffs esto era lo que daba problemas, con Talladega y luego el circuito mito aquí, cuando no éramos fuertes en estas pistas. Estaba muy nervioso por esta ronda", dijo.

"Me sentí bien en Texas. Cuando salimos de allí sin puntos, pensé que iba a ser un camino muy duro. Fue un camino realmente duro. Pero hubo un final".

Kyle Busch terminó segundo en la carrera, Allmendinger fue tercero y Justin Haley completó los cinco primeros.

Junto a Bell en la ronda semifinal de los playoffs están Elliott, Ryan Blaney, Joey Logano, Denny Hamlin, William Byron, Ross Chastain y Chase Briscoe.

El actual campeón de la serie, Kyle Larson, estuvo entre los cuatro pilotos eliminados de la lucha por el título, uniéndose a Austin Cindric, Daniel Suárez y Alex Bowman, que se perdió su segunda carrera consecutiva con síntomas de conmoción cerebral.

Suárez, que terminó tercero en la primera etapa de la carrera, reportó un problema con la dirección asistida en la vuelta 62 y cinco giros más tarde la situación empeoró, cayendo al 33° lugar. Finalmente quedó clasificado 36°, cinco vueltas abajo.

Daniil Kvyat debió retirarse de la carrera después de solamente 17 vueltas con problemas de motor en su coche.