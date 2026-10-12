Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"

Christopher Bell apareció casi de la nada y recortó rápidamente la distancia con su compañero de equipo, Chase Briscoe, en las dos últimas vueltas, poniéndose a su altura en un dramático final de fotografía en Charlotte.

Aun así, Bell perdió; cruzó la meta a solo 0,029 segundos de la victoria, protagonizando el final más ajustado de la temporada 2026 de NASCAR Cup. Además de su triunfo en las Southern 500 de Darlington, Bell suma ocho segundos puestos este año. Es una estadística que le molesta, y dejar escapar 20 puntos cada vez que esto sucede durante la fase decisiva del campeonato (el Chase) podría marcar fácilmente la diferencia entre proclamarse campeón... o no.

Bell realmente creyó que sus opciones habían terminado tras sufrir un fuerte derrape a falta de 35 vueltas, y le sorprendió lo rápido que decayó el ritmo de Briscoe al final.

"Probablemente debería haber seguido pisando a fondo", comentó Bell sobre el desenlace. "El coche se volvió un poco inestable y pensé que podría ganarle en la aceleración final".

Se pudo ver a Bell girando el cuello al máximo hacia la derecha mientras cruzaban la meta, observando atentamente a Briscoe. Ambos pilotos tuvieron suerte de no chocar cuando se golpearon lateralmente a la salida de la última curva, lo que hizo que ambos derraparan por la recta principal.

"No somos compañeros de equipo cuando corremos hacia la meta", declaró Bell. "Creo que él habría hecho lo mismo conmigo. Sinceramente, me tomó por sorpresa, porque no esperaba llegar a alcanzarle".

Watch: Disappointed Bell reflects on heartbreaking Charlotte photo finish

Bell estaba claramente frustrado por la derrota y no encontró muchos aspectos positivos en la carrera, ya que una nueva victoria se le escapó por poco.

"Este deporte se trata de ganar y no hemos ganado este año... así de simple". Y aunque el equipo del auto n.º 20 parece haber tenido el mayor potencial general esta temporada, Bell lamentó que "eso no se refleje en los resultados".

Tras la carrera, analizó la situación con el jefe de equipo Adam Stevens y comentó que ambos estaban "sorprendidos por cómo terminaron las cosas. No sé; no creo que nadie del equipo del n.º 20 esperara un desenlace así, pero es lo que hay".

Bell se marcha de Charlotte en el tercer puesto de la clasificación, a 51 puntos del liderato, tras haber recortado apenas cuatro puntos de ventaja al líder del campeonato, Kyle Larson.

Fotos de la carrera en Charlotte II