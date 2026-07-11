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Crónica de clasificación
NASCAR Cup Atlanta II

Ryan Blaney logra la pole con Daniel Suárez en el top 5 en la clasificación de NASCAR Cup en Atlanta

Ryan Blaney se catapultó a la pole position mientras el Team Penske parecía imbatible en ambas rondas de clasificación en EchoPark Speedway. Daniel Suárez fue quinto.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Ryan Blaney, n.º 12 Team Penske Ford

Ryan Blaney encabezará el pelotón hasta la bandera verde en la carrera de la NASCAR Cup del domingo por la noche, conduciendo el Ford No. 12 de Team Penske. Esta es la 14.ª pole de la carrera de Blaney y su segunda de la temporada 2026.

La vuelta de pole de Blaney fue de 30.815s, 0.036s por delante de su compañero de Penske Joey Logano, quien lo acompañará en la primera fila en el Ford No. 22 de Team Penske.

Y aunque estaba contento con la pole, Blaney sabe que todavía hay muchas incógnitas al no haber práctica este fin de semana.

"Cómo va a reaccionar mañana en la carrera, en tráfico, a medida que la pista cambie, y a medida que acumules vueltas con los neumáticos -- todo eso," dijo Blaney. "Esperas tenerlo más o menos controlado, pero el objetivo de hoy era intentar clasificar lo mejor posible, y pudimos hacerlo. Así que agradezco a todos en este auto #12 por traerme un auto rápido. Es genial tener una primera fila de Team Penske. Esa parte es genial, y espero con ganas mañana ver qué tenemos en el rebufo."

Kyle Larson saldrá tercero, Austin Dillon cuarto, y Daniel Suarez quinto. Alex Bowman, Chase Elliott, Austin Cindric, Ross Chastain, y Brad Keselowski completaron el resto del top diez.

Ronda 1

 

Fue un día muy ventoso y caluroso en EchoPark Speedway, y esas condiciones complicadas rápidamente provocaron un problema cuando Chad Finchum hizo un trompo en el auto No. 66 justo cuando comenzaba la clasificación.

Ese fue el único incidente, aunque algunos autos sí se fueron hacia la parte alta de la pista mientras luchaban por el equilibrio.

En lo más alto de la tabla, Penske estuvo perfecto con sus tres autos 1-2-3 en la Ronda 1 de la clasificación. Chastain fue el mejor Chevrolet, y ningún Toyota avanzó, ya que priorizaron la puesta a punto de carrera por encima de la velocidad de clasificación. Todos los autos de JGR y 23XI clasificaron 20° o peor, con Denny Hamlin en el 28° puesto y Tyler Reddick 31°.

Ronda 2

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford

Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

A. Dillon fue el décimo y último piloto en avanzar a la segunda ronda de clasificación, superando al Toyota mejor clasificado de Erik Jones en el 11° lugar. Hubo apenas 0.002s entre ellos por el último puesto de transferencia.

En la ronda final, el décimo piloto más rápido de la Ronda 1 salió primero, así que fue Dillon quien estableció la nueva referencia en la lucha por la pole.

Luego Larson superó a Dillon, pero solo por 0.002s. Mantuvo el primer puesto hasta que llegó Penske, con Blaney y Logano superándolo en las tablas de velocidad.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup Atlanta 2026

pos. piloto # coche Tiempo Mph
1 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford

30.815

 179.912
2 J. LoganoTeam Penske 22 Ford

+0.036

30.851

 179.702
3 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet

+0.087

30.902

 179.406
4 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet

+0.089

30.904

 179.394
5 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet

+0.095

30.910

 179.359
6 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet

+0.118

30.933

 179.226
7 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet

+0.122

30.937

 179.203
8 A. CindricTeam Penske 2 Ford

+0.124

30.939

 179.191
9 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet

+0.161

30.976

 178.977
10 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford

+0.204

31.019

 178.729
11 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota

+0.212

31.027

 178.683
12 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet

+0.216

31.031

 178.660
13 C. BuescherRFK Racing 17 Ford

+0.250

31.065

 178.465
14 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet

+0.259

31.074

 178.413
15 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet

+0.265

31.080

 178.378
16 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet

+0.268

31.083

 178.361
17
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford

+0.280

31.095

 178.292
18 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet

+0.285

31.100

 178.264
19 R. PreeceRFK Racing 60 Ford

+0.294

31.109

 178.212
20 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota

+0.297

31.112

 178.195
21 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford

+0.304

31.119

 178.155
22 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota

+0.314

31.129

 178.098
23 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota

+0.334

31.149

 177.983
24 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota

+0.361

31.176

 177.829
25
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet

+0.384

31.199

 177.698
26 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet

+0.390

31.205

 177.664
27 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet

+0.397

31.212

 177.624
28 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota

+0.443

31.258

 177.363
29 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota

+0.453

31.268

 177.306
30 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet

+0.469

31.284

 177.215
31 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota

+0.491

31.306

 177.091
32 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota

+0.504

31.319

 177.017
33 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet

+0.508

31.323

 176.995
34 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford

+0.516

31.331

 176.949
35 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet

+0.600

31.415

 176.476
36 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford

+0.648

31.463

 176.207
37 B. McLeodLive Fast Motorsports 78 Chevrolet

+0.928

31.743

 174.653
38 C. FinchumGarage 66 66 Ford

 

  

 

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