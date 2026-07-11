Ryan Blaney logra la pole con Daniel Suárez en el top 5 en la clasificación de NASCAR Cup en Atlanta

Ryan Blaney encabezará el pelotón hasta la bandera verde en la carrera de la NASCAR Cup del domingo por la noche, conduciendo el Ford No. 12 de Team Penske. Esta es la 14.ª pole de la carrera de Blaney y su segunda de la temporada 2026.

La vuelta de pole de Blaney fue de 30.815s, 0.036s por delante de su compañero de Penske Joey Logano, quien lo acompañará en la primera fila en el Ford No. 22 de Team Penske.

Y aunque estaba contento con la pole, Blaney sabe que todavía hay muchas incógnitas al no haber práctica este fin de semana.

"Cómo va a reaccionar mañana en la carrera, en tráfico, a medida que la pista cambie, y a medida que acumules vueltas con los neumáticos -- todo eso," dijo Blaney. "Esperas tenerlo más o menos controlado, pero el objetivo de hoy era intentar clasificar lo mejor posible, y pudimos hacerlo. Así que agradezco a todos en este auto #12 por traerme un auto rápido. Es genial tener una primera fila de Team Penske. Esa parte es genial, y espero con ganas mañana ver qué tenemos en el rebufo."

Kyle Larson saldrá tercero, Austin Dillon cuarto, y Daniel Suarez quinto. Alex Bowman, Chase Elliott, Austin Cindric, Ross Chastain, y Brad Keselowski completaron el resto del top diez.

Ronda 1

Fue un día muy ventoso y caluroso en EchoPark Speedway, y esas condiciones complicadas rápidamente provocaron un problema cuando Chad Finchum hizo un trompo en el auto No. 66 justo cuando comenzaba la clasificación.

Ese fue el único incidente, aunque algunos autos sí se fueron hacia la parte alta de la pista mientras luchaban por el equilibrio.

En lo más alto de la tabla, Penske estuvo perfecto con sus tres autos 1-2-3 en la Ronda 1 de la clasificación. Chastain fue el mejor Chevrolet, y ningún Toyota avanzó, ya que priorizaron la puesta a punto de carrera por encima de la velocidad de clasificación. Todos los autos de JGR y 23XI clasificaron 20° o peor, con Denny Hamlin en el 28° puesto y Tyler Reddick 31°.

Ronda 2

Ryan Blaney, No. 12 Team Penske Ford Photo by: Meg Oliphant / Getty Images

A. Dillon fue el décimo y último piloto en avanzar a la segunda ronda de clasificación, superando al Toyota mejor clasificado de Erik Jones en el 11° lugar. Hubo apenas 0.002s entre ellos por el último puesto de transferencia.

En la ronda final, el décimo piloto más rápido de la Ronda 1 salió primero, así que fue Dillon quien estableció la nueva referencia en la lucha por la pole.

Luego Larson superó a Dillon, pero solo por 0.002s. Mantuvo el primer puesto hasta que llegó Penske, con Blaney y Logano superándolo en las tablas de velocidad.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup Atlanta 2026