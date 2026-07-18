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Crónica de clasificación
NASCAR Cup North Wilkesboro

Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

El mal tiempo impidió que se dispute la clasificación para la primera carrera de la Cup que otorga puntos en North Wilkesboro en treinta años.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Vista general de North Wilkesboro

Una tormenta vespertina impidió que NASCAR celebrara la clasificación de la Cup Series en North Wilkesboro Speedway, pero aún esperan tener una sesión de prácticas más tarde en el evento. Como resultado de esta cancelación, la parrilla se determinará por la métrica, con Ryan Blaney en la pole para la carrera en el Ford No. 12 de Team Penske.

La métrica es un promedio, basado en una media ponderada de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30%) y el resultado de la inscripción en la carrera más reciente (70%).

Blaney compartirá la primera fila con Ty Gibbs en el Toyota No. 54 de Joe Gibbs Racing.

Christopher Bell saldrá tercero, Carson Hocevar cuarto y Tyler Reddick quinto.

Erik Jones, Denny Hamlin, Shane van Gisbergen, Chris Buescher y Chase Elliott completan el resto de los diez primeros.

Algunos pilotos destacados mucho más atrás en la parrilla incluyen a Daniel Suárez en 17º, Brad Keselowski en 23º, Bubba Wallace 26º, Kyle Larson 27º y Chase Briscoe 30º.

Además, el Chevrolet No. 1 de Ross Chastain, de Trackhouse Racing, falló la inspección tres veces, por lo que saldrá desde el fondo de la parrilla y tendrá que cumplir una penalización de paso por boxes una vez que comience la carrera.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup 2026 en North Wilkesboro

Pos. Piloto
1 Ryan Blaney
2 Ty Gibbs
3 Christopher Bell
4 Carson Hocevar
5 Tyler Reddick
6 Erik Jones
7 Denny Hamlin
8 Shane van Gisbergen
9 Chris Buescher
10 Chase Elliott
11 Joey Logano
12 Austin Dillon
13 Ross Chastain (must start from rear)
14 Austin Cindric
15 William Byron
16 Michael McDowell
17 Daniel Suarez
18 Todd Gilliland
19 John Hunter Nemechek
20 Cole Custer
21 Ryan Preece
22 Ty Dillon
23 Brad Keselowski
24 Ricky Stenhouse Jr.
25 Alex Bowman
26 Bubba Wallace
27 Kyle Larson
28 Josh Berry
29 Zane Smith
30 Chase Briscoe
31 Noah Gragson
32 Connor Zilisch
33 Austin Hill
34 Riley Herbst
35 AJ Allmendinger
36 Cody Ware
37 Chad Finchum

 

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