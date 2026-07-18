Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

Una tormenta vespertina impidió que NASCAR celebrara la clasificación de la Cup Series en North Wilkesboro Speedway, pero aún esperan tener una sesión de prácticas más tarde en el evento. Como resultado de esta cancelación, la parrilla se determinará por la métrica, con Ryan Blaney en la pole para la carrera en el Ford No. 12 de Team Penske.

La métrica es un promedio, basado en una media ponderada de la posición de un coche en la clasificación de propietarios (30%) y el resultado de la inscripción en la carrera más reciente (70%).

Blaney compartirá la primera fila con Ty Gibbs en el Toyota No. 54 de Joe Gibbs Racing.

Christopher Bell saldrá tercero, Carson Hocevar cuarto y Tyler Reddick quinto.

Erik Jones, Denny Hamlin, Shane van Gisbergen, Chris Buescher y Chase Elliott completan el resto de los diez primeros.

Algunos pilotos destacados mucho más atrás en la parrilla incluyen a Daniel Suárez en 17º, Brad Keselowski en 23º, Bubba Wallace 26º, Kyle Larson 27º y Chase Briscoe 30º.

Además, el Chevrolet No. 1 de Ross Chastain, de Trackhouse Racing, falló la inspección tres veces, por lo que saldrá desde el fondo de la parrilla y tendrá que cumplir una penalización de paso por boxes una vez que comience la carrera.

Parrilla de salida de la NASCAR Cup 2026 en North Wilkesboro