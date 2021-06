Bowman gana en dramático final en Pocono tras pinchadura de Larson

Larson había trabajado furiosamente al final de la carrera para adelantar a Bowman, que se había puesto en cabeza en un reinicio en la vuelta 112 de 130.

Larson finalmente logró pasar a Bowman a cuatro vueltas del final y parecía estar en camino a su quinta victoria de la temporada 2021 cuando repentinamente frenó al salir de la curva 2 de la última vuelta con el neumático delantero izquierdo pinchado.

El Chevrolet #5 de Larson acabó estrellándose contra el muro de la curva 3 y Bowman le para conseguir la victoria en la primera carrera de la doble cita en Pocono Raceway.

La victoria de Bowman es la tercera de la temporada y pone fin a una racha de cuatro victorias de Larson, que había ganado tres carreras por puntos y la Carrera de las Estrellas en el último mes.

"Odio ganar una de esta manera, pero diablos, sí, lo tomaré", dijo Bowman.

"No hemos corrido tan bien en todo el día, así que estoy un poco en shock. Pocono es un lugar fresco, un clima hermoso, un gran día para una carrera, así que la tomaré”.

William Byron terminó tercero para completar un 1-2-3 de Hendrick Motorsports, Denny Hamlin fue cuarto y Ryan Blaney completó el top-5.

Kurt Busch, Joey Logano, Kevin Harvick, Larson y Brad Keselowski cerraron los 10 mejores.

Debido a que Larson tendrá que pasar al coche de reserva largará el domingo desde la parte trasera de la parrilla.

"Supongo que siento incredulidad, todavía", dijo Larson. "Es de risa porque no me lo puedo creer. Odio no haber conseguido otra victoria. ... Sentí algo justo cuando pasábamos en medio de la curva 2”.

El mexicano Daniel Suárez se ubicó en la posición 13.