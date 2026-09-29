En una noticia sorprendente, RFK Racing y Brad Keselowski separarán sus caminos al finalizar la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series. Keselowski es copropietario de la organización, pero dicha condición también está en entredicho; el equipo ha declarado que "tienen la intención de abordar de manera colaborativa y mutua los pasos a seguir respecto a su participación accionaria actual en la organización, y apoyan su deseo de explorar oportunidades profesionales en otros lugares".

Keselowski desarrolló la mayor parte de su carrera en Team Penske, pero se unió a RFK como piloto y copropietario en 2022.

Jack Roush y John Henry son los otros propietarios principales del equipo, y no está claro qué planean hacer con el auto número 6 para la temporada 2026. Se sabe que perderán la licencia de participación ("charter") correspondiente al auto número 60 de Ryan Preece, aunque anteriormente habían manifestado su intención de inscribirlo como un tercer vehículo de participación abierta ("open entry") si fuera necesario. El comunicado del martes señaló que continúan buscando obtener una tercera licencia de participación.

Brad Keselowski, RFK Racing Photo by: Amy Kontras via Getty Images

"Admiramos profundamente a Brad como persona, piloto y compañero. El impacto que Brad ha tenido en nuestra organización ha sido palpable para todos los vinculados a RFK Racing; sin duda, ha sido un magnífico representante de nuestros esfuerzos conjuntos, tanto dentro como fuera de la pista", declaró Chip Bowers, presidente de RFK Racing. "No se limitaba a conducir el coche número 6, sino que se involucraba personalmente en el futuro del equipo y nos ayudaba a replantearnos en qué podía convertirse RFK Racing. Sentimos un enorme respeto por Brad como campeón, competidor y líder, y agradecemos la energía y el compromiso que ha aportado a RFK. Brad ha expresado claramente su deseo de seguir compitiendo en los próximos años, y respetamos y apoyamos su decisión de seguir el camino que mejor le permita alcanzar esos objetivos. Aún quedan varias carreras por delante, por lo que esperamos seguir compitiendo juntos durante el resto de la temporada".

Asimismo, anunciaron que la búsqueda de un nuevo responsable del área de competición —cargo que ocupaba Keselowski— comenzará de inmediato.

En cuanto al futuro de los otros socios propietarios, el equipo señaló en el mismo comunicado que "RFK Racing seguirá operando bajo la propiedad de Roush Enterprises —aprovechando las décadas de éxito de Jack Roush en la NASCAR— y de Fenway Sports Group, una plataforma deportiva global diversificada. Ambos grupos propietarios mantienen un firme compromiso con RFK Racing y con su éxito a largo plazo".

Declaraciones de Brad Keselowski

En su propio comunicado, Keselowski dejó claro que no se trata de un anuncio de retirada, ya que el piloto de 42 años tiene intención de seguir compitiendo. No obstante, esta noticia llega en una etapa muy avanzada de la temporada y, a estas alturas, las opciones disponibles son realmente escasas.

"Me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado en RFK durante los últimos cinco años y agradecido por las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, incluidas las de Roush Enterprises y Fenway Sports Group", afirmó Keselowski en un comunicado. "Muchas personas extraordinarias han dedicado un esfuerzo enorme a la transformación competitiva y técnica de este equipo; siempre valoraré las relaciones que hemos construido, todo lo que hemos vivido juntos y lo que aprendí como copropietario y como responsable del área de competición. Estoy lejos de querer retirarme como piloto.

"Todavía tengo muchas metas que alcanzar en este deporte y espero con ilusión lo que está por venir. Agradezco a todos los que han formado parte de este camino y a los aficionados que siguen apoyándome. Espero poder compartir mis planes futuros cuando llegue el momento adecuado".

Keselowski es uno de los pilotos más veteranos de la NASCAR actual. Terminará el año con un total de 642 carreras disputadas en la Cup Series, trayectoria que comenzó en 2008. Solo otros cuatro pilotos a tiempo completo compiten en la Cup desde 2008 o antes, y únicamente Joey Logano y Denny Hamlin superan su cifra de carreras entre los pilotos en activo.

Keselowski suma 36 victorias en la Cup Series, incluidas las conseguidas en 2018 en las carreras Brickyard 400 y Southern 500, así como el triunfo en la Coca-Cola 600 de 2020. Además, fue campeón de la NASCAR O’Reilly Series en 2010, cuenta con 39 victorias en la categoría secundaria de la NASCAR y acumula un total de 76 triunfos entre las tres divisiones nacionales.

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