Button no descarta correr en óvalos en NASCAR

El campeón mundial 2009 de la Fórmula 1 disputará su primera carrera en NASCAR y en su categoría reina, la Cup Series, a finales de este mes en el Circuito de las Américas de Austin, pilotando para Rick Ware Racing en un Ford Mustang proporcionado por Stewart-Haas Racing.

Siempre y cuando las tres carreras -que también incluyen la inaugural Chicago Street Race en julio y el Indianapolis Road Course en agosto- vayan bien, Button dice que está abierto a ampliar su experiencia en NASCAR a los óvalos.

"Creo que todos sabíamos que un óvalo no sería una buena idea", dijo sobre su debut en la Cup Series en el programa RaceHub de FOX. "Me encantaría correr en un óvalo, pero es algo totalmente distinto. Eso es algo que tal vez podría hacer en el futuro, si me gusta el coche y la serie, tal vez sea una posibilidad."

Cuando Motorsport.com le preguntó en un encuentro con medios de comunicación si el hecho de que Mobil 1 y Stewart-Haas estuvieran involucrados hacía más factible su sueño de correr en una futura Daytona 500, Button respondió: "Lo es. Para mí, no se trata sólo de conducir un coche de carreras - es un coche de carreras. Es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, te familiarizas con él con el tiempo, es la carrera lo que es mucho más difícil".

"Tener coches a tu alrededor, que tu spotter te diga quién está dónde, la mayor parte del tiempo estás atrapado en el medio y no puedes hacer mucho. Es un tipo de carrera diferente, y eso es lo que me llevaría un tiempo".

"Podría ir y pilotar en un óvalo, claro que me llevaría tiempo, pero me acostumbraría. desde luego, un circuito como Daytona, en el que todo es a fondo. Es cuando pones otros coches en la ecuación y el drafting, el empuje - es mucho que aprender".

"Hacerlo en la Copa probablemente no sea lo mejor, como subirme a un coche de la Copa en Daytona. Sería mejor para mí subirme primero a una categoría inferior para ganar un poco de experiencia de esa manera".

Jenson Button, Rick Ware Racing Ford Mustang Foto: True Speed PR

Button dijo que lo que suceda después de estas carreras está completamente abierto, siendo el patrocinador Mobil 1 la fuerza impulsora del proyecto.

"Después todo depende del rendimiento, ¿no?", dijo Button. "La razón por la que tengo esta unidad es por lo que he hecho anteriormente, y mi relación con Mobil 1, pero si no van bien entonces eso no significa mucho para mis perspectivas de conseguir una unidad en 2024 para una temporada completa".

"Si me gusta el campeonato, si me gusta el coche y creo que es divertido y agradable, y puedo ser competitivo, siempre existe esa posibilidad".

"Y los circuitos que hemos elegido funcionan muy bien, son el trío perfecto. COTA lo conozco, nadie ha conducido en Chicago -conducir uno de estos coches en un circuito urbano suena a locura- así que es lo mismo para todos nosotros. En Indy, es diferente a la pista a la que estoy acostumbrado, pero tiene algunas de las mismas curvas".