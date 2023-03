Byron se lleva la pole en COTA con Suárez en el top 5

Cargar reproductor de audio

Tyler Reddick, en el Toyota No. 45 para 23XI Racing, había encabezado la clasificación del Grupo B en la primera ronda del sábado con una vuelta récord de pista de 94.210 mph.

Sin embargo, no fue capaz de repetir la actuación en la ronda final, donde William Byron encabezó la tabla de velocidades con un promedio de 93.882 mph para ganar su primera pole de la temporada 2023.

Reddick terminó segundo (93,763 mph) y Austin Cindric tercero (93,459 mph).

La estrella de los sportscars Jordan Taylor, sustituto del lesionado Chase Elliott, fue cuarto y Daniel Suárez completó los cinco primeros.

"No lo sé, estaba viendo cómo Reddick salía y marcaba el ritmo", dijo Byron cuando se le preguntó cómo había ganado tanto tiempo entre la primera y la segunda tanda. "Ha sido muy rápido todo el fin de semana. Sólo trato de seguir acercándome a él".

"Hemos hecho grandes mejoras con el coche durante la noche. Creo que la sesión de entrenamientos (del viernes) nos ayudó a mejorar un poco y a asentar la parte trasera del coche".

"Es muy divertido conseguir la primera pole del año. Obviamente, hemos estado en una buena racha aquí últimamente. Mañana es cuando se paga. Así que sólo tenemos que estar ahí al final".

Completaron el top-10 Alex Bowman, A.J. Allmendinger, Erik Jones, Kyle Busch y Noah Gragson.

Tanto a Suárez como a Bowman se les anuló uno de sus tiempos de clasificación de la ronda final por violar los límites de la pista.

Ronda 1 / Grupo B

Reddick estableció un récord de pista con una velocidad media de vuelta de 94.210 mph, la vuelta más rápida del fin de semana hasta el momento.

Taylor terminó segundo (93.696 mph) y Cindric tercero (93.556 mph) en la segunda sesión.

También pasaron a la ronda final Bowman y Busch.

Bubba Wallace, Joey Logano y Martin Truex Jr. no lograron pasar a la siguiente ronda.

El ex campeón del mundo de Fórmula 1 Kimi Raikkonen fue el 12º más rápido en la sesión del Grupo B y saldrá 22º. Jimmie Johnson, al volante de un tercer coche para Legacy Motor Club, fue el 18º más rápido entre los del segundo grupo.

En un momento de la sesión, Michael McDowell hizo un trompo y se estrelló contra la barrera de neumáticos, pero pudo continuar sin necesidad de precaución.

El último tiempo de Harrison Burton fue anulado por cortar las eses durante su vuelta.

Ronda 1 / Grupo A

Jones saltó a lo más alto de la tabla de velocidades con una velocidad media por vuelta de 93.227 mph, que ya batió el récord de clasificación de la pista.

"Hombre, me he sentido bien", dijo Jones. "Espero que en la segunda ronda podamos repetirlo. Es bueno ser rápido en un circuito mixto. No es algo que siempre me haya resultado fácil".

Byron terminó segundo (93.179 mph) y Allmendinger tercero (93.098 mph).

También pasaron a la ronda final Suárez y Gragson.

Kyle Larson, Christopher Bell, Denny Hamlin y Kevin Harvick no pasaron a la ronda final.

El ex campeón del mundo de Fórmula 1 Jenson Button terminó 11º en la sesión del Grupo A, y saldrá 24º.

Al principio de la sesión, Aric Almirola se salió de la trazada en la curva 1 y se fue brevemente a la grava, pero pudo continuar y no fue necesaria ninguna neutralización.