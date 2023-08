Byron gana a Hamlin en la carrera de Watkins Glen William Byron ended his summer slump in emphatic style on Sunday, taking a dominant NASCAR Cup victory at Watkins Glen (N.Y.) International.

Por: Jim Utter Byron, que no había terminado mejor que 14º en las últimas cinco carreras, dejó pocas dudas en la carrera del domingo, liderando 66 de las 90 vueltas. Byron se puso en cabeza tras una bandera amarilla al principio de la etapa final por el coche parado de Chase Elliott y se impuso por 2,632 segundos a Denny Hamlin, que partía desde la pole. La victoria es la quinta de la serie para Byron, que conduce el Chevrolet nº 24 para Hendrick Motorsports, y la novena de su carrera. También es la primera victoria en un circuito urbano de la Copa. Christopher Bell terminó tercero, A.J. Allmendinger fue cuarto y Ty Gibbs completó los cinco primeros. Completaron el top-10 Martin Truex Jr., Chris Buescher, Tyler Reddick, Ryan Blaney y Joey Logano. Después de la carrera, la NASCAR confirmó que Kevin Harvick y Brad Keselowski se habían asegurado un puesto en los playoffs de 16 pilotos. La carrera del próximo sábado por la noche en Daytona Internationaal Speedway es la última carrera en la que un piloto puede ganar su camino a los playoffs. Etapa 1 Al término de la vuelta 20, Michael McDowell aventajaba a Byron por 0,821 segundos y se adjudicaba la victoria de la Etapa 1. Hamlin fue tercero, Gibbs cuarto y Allmendinger completó los cinco primeros. Daniel Suárez hizo un trompo en la salida de la parada del autobús y golpeó el guardarraíl con el morro de su Chevrolet nº 99 en la vuelta 5, pero pudo continuar en carrera. Varios coches optaron por hacer una parada con bandera verde antes del final de la etapa, entre ellos Blaney, Truex, Chase Elliott, Logano y Austin Cindric. Etapa 2 Al finalizar la vuelta 40, Byron aventajaba a Hamlin por 0,730 segundos y se adjudicaba la victoria de la Etapa 2. Gibbs era tercero, Kyle Larson cuarto y Allmendinger había ascendido a la quinta posición. Mientras hacía su primera parada con bandera verde de la carrera en la vuelta 21, McDowell superó a Hamlin en la salida de boxes, pero fue penalizado por pasar por demasiados boxes a la entrada. Tras su penalización, cayó hasta la 17ª posición. Etapa 3 Byron mantuvo una pequeña pero constante ventaja sobre Hamlin en la última etapa de 50 vueltas. A poco menos de 40 vueltas para el final, Byron había construido una ventaja de más de cinco segundos sobre Hamlin, mientras que Larson se había colocado tercero. Gibbs y McDowell iniciaron una ronda final de paradas en boxes con bandera verde en la vuelta 53, pero Elliott se quedó sin combustible y su Chevrolet nº 9 se detuvo en el bucle interior, lo que obligó a la NASCAR a lanzar un caution tres vueltas más tarde. Además, durante la bandera amarilla, el Toyota nº 23 de Bubba Wallace se detuvo por un problema de recogida de combustible, pero logró volver a boxes. Durante sus respectivas paradas en boxes, tanto McDowell - miembro de la tripulación sobre el muro demasiado pronto - y Larson - demasiado rápido en la calle de boxes - fueron penalizados. Cuando la carrera volvió al verde con 30 vueltas para el final, Byron lideraba la carrera seguido de Hamlin, Bell, Allmendinger y Gibbs. A 15 vueltas del final, McDowell, que ganó la carrera del fin de semana pasado en el Indy Road Course, se descolgó con un problema en el motor, pero fue capaz de regresar a boxes. Finalmente llevó su Ford nº 34 al garaje. Byron mantuvo una ventaja de dos segundos sobre Hamlin a cinco vueltas del final, con el compañero de equipo de Hamlin, Bell, cerca de él en tercera posición.