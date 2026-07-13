El campeonato completo de NASCAR Cup después de Atlanta II 2026
Tanto Hamlin como Reddick han asegurado un lugar en el Chase mientras la batalla por el liderato de puntos vuelve a apretarse.
Tyler Reddick recuperó un poco de terreno frente a Denny Hamlin en la lucha por el liderato del campeonato de la temporada regular, reduciendo la desventaja de 44 puntos a 24 puntos tras Atlanta. Ahora solo quedan seis carreras hasta que quede definida la parrilla del Chase.
Después de Atlanta, tanto Hamlin como Reddick también aseguraron matemáticamente un lugar en el campo del Chase de 2026.
En la batalla en torno a la línea de corte, Shane van Gisbergen está 31 puntos por encima tras otro top diez en óvalo, mientras que Erik Jones permanece en la burbuja, ocho puntos por delante de Joey Logano. Ryan Preece está a -26 puntos, Brad Keselowski a -43 puntos, y Ross Chastain a -45 puntos.
Chastain también fue el que más avanzó en la clasificación, subiendo dos posiciones del 22.º al 20.º, mientras que A.J. Allmendinger fue el que más perdió, cayendo tres posiciones del 19.º al 22.º.
Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Atlanta II (Carrera 20 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Posiciones ganadas o perdidas
|1
|Denny Hamlin
|791
|--
|2
|Tyler Reddick
|767
|--
|3
|Ryan Blaney
|726
|--
|4
|Ty Gibbs
|665
|--
|5
|Chase Elliott
|610
|--
|6
|Kyle Larson
|594
|--
|7
|Chris Buescher
|568
|--
|8
|Carson Hocevar
|563
|+1
|9
|Christopher Bell
|551
|+1
|10
|Chase Briscoe
|542
|-2
|11
|Daniel Suarez
|529
|--
|12
|William Byron
|520
|--
|13
|Bubba Wallace
|493
|--
|14
|Austin Cindric
|470
|+1
|15
|Shane van Gisbergen
|469
|-1
|16
|Erik Jones
|446
|--
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|CORTE DEL CHASE
|17
|Joey Logano
|438
|+1
|18
|Ryan Preece
|420
|-1
|19
|Brad Keselowski
|403
|+1
|20
|Ross Chastain
|401
|+2
|21
|Michael McDowell
|399
|--
|22
|AJ Allmendinger
|396
|-3
|23
|Zane Smith
|356
|--
|24
|Todd Gilliland
|353
|+1
|25
|Riley Herbst
|350
|-1
|26
|Ricky Stenhouse Jr.
|344
|--
|27
|John Hunter Nemechek
|344
|--
|28
|Austin Dillon
|327
|--
|29
|Alex Bowman
|281
|--
|30
|Noah Gragson
|241
|--
|31
|Ty Dillon
|238
|+1
|32
|Cole Custer
|237
|+1
|33
|Josh Berry
|233
|-2
|34
|Connor Zilisch
|208
|--
|35
|Cody Ware
|169
|--
|36
|Kevin Magnussen
|11
|--
|37
|Casey Mears
|10
|--
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|4
|--
Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.
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