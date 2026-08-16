Así queda el campeonato de NASCAR Cup después de Richmond 2026

Con solo dos carreras restantes antes del reseteo del Chase, Denny Hamlin mantiene una ventaja de 115 puntos en el campeonato. Tras el reinicio, se reducirá a solo 25 sobre quien sea segundo. Después de Richmond, ese piloto ahora es Ryan Blaney, quien volvió a adelantarse a Ty Gibbs.

El mayor ascenso en la clasificación fue claramente Joey Logano, que subió como un cohete cuatro posiciones hasta el noveno puesto tras ganar la carrera de la Cup en Richmond. El mayor perdedor fue Carson Hocevar por segunda semana consecutiva, al caer tres puestos hasta el 11º tras ser el único abandono el sábado por la noche.

En la lucha por entrar en el Chase, Austin Cindric salió de la burbuja con su mejor resultado de la temporada, sumando muchos puntos de etapa y terminando tercero.

El mexicano Daniel Suárez, que fue 16° en la carrera de Richmond, cayó un lugar en los pnutos y ahora es 13° en la tabla anual.

De repente, Shane van Gisbergen está ahora en la burbuja, pero tiene una ventaja completa de 50 puntos sobre su perseguidor más cercano: Ryan Preece en el 17º puesto. Ross Chastain, que logró grandes avances en Iowa, volvió a caer a -63 puntos después del gran día de Cindric.

Los siete primeros pilotos de la clasificación han asegurado matemáticamente un lugar en el Chase después de Richmond. La Cup Series ahora se dirige al New Hampshire Motor Speedway.

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Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Richmond (Carrera 24 de 36)

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