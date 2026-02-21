Ir al contenido principal

Crónica de clasificación
NASCAR Cup Atlanta

Cancelada la clasificación de NASCAR Cup, Suárez iniciará 12°

El recién coronado ganador de las 500 Millas de Daytona liderará el pelotón hasta la bandera verde en la carrera de la Copa NASCAR del domingo.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Lluvia en el EchoPark Speedway (Atlanta)

Desafortunadamente, las lluvias y los rayos impidieron que NASCAR celebrara la clasificación de la Copa NASCAR el sábado por la mañana. En su lugar, la métrica determinará la parrilla de salida. El sistema se modificó ligeramente para 2026, , por lo que ahora solo se tiene en cuenta la media de la posición del coche en la clasificación de propietarios (30 %) y el resultado de la última carrera (70 %). 

Como resultado, el líder del campeonato y ganador de las 500 Millas de Daytona, Tyler Reddick, saldrá desde la pole position el domingo, y el Toyota n.º 45 de 23XI Racing se ha asegurado el box preferido para la segunda carrera de la temporada 2026. Joey Logano, que ganó su carrera Duel y terminó tercero (aunque chocó) en las 500, le acompañará en la primera fila con el Ford n.º 22 del Team Penske.

Ricky Stenhouse Jr. saldrá tercero, Chase Elliott cuarto y Brad Keselowski quinto. Zane Smith, Chris Buescher, Riley Herbst, Bubba Wallace y Josh Berry completarán el resto de los diez primeros puestos.

Entre los pilotos destacados que saldrán fuera del top 20 se encuentran Ross Chastain en el puesto 21, Ryan Blaney en el 22, Ryan Preece en el 26, Shane van Gisbergen en el 28, Denny Hamlin en el 29, Austin Cindric en el 30, Connor Zilisch en el 31, Christopher Bell en el 32, Chase Briscoe en el 34 y Alex Bowman en el 36.

Parrilla de salida completa de la NASCAR Cup en Atlanta

Pos. Piloto
1 Tyler Reddick
2 Joey Logano
3 Ricky Stenhouse Jr.
4 Chase Elliott
5 Brad Keselowski
6 Zane Smith
7 Chris Buescher
8 Riley Herbst
9 Bubba Wallace
10 Josh Berry
11 Noah Gragson
12 Daniel Suárez
13 William Byron
14 Kyle Busch
15 Carson Hocevar
16 Kyle Larson
17 Ty Dillon
18 Cody Ware
19 AJ Allmendinger
20 Michael McDowell
21 Ross Chastain
22 Ryan Blaney
23 Erik Jones
24 John-Hunter Nemechek
25 Ty Gibbs
26 Ryan Preece
27 Cole Custer
28 Shane van Gisbergen
29 Denny Hamlin
30 Austin Cindric
31 Connor Zilisch
32 Christopher Bell
33 Austin Dillon
34 Chase Briscoe
35 Todd Gilliland
36 Alex Bowman
37 BJ McLeod
38 JJ Yeley

