Caótico primer contacto de los pilotos de NASCAR Cup en San Diego
Kyle Larson fue el más rápido mientras el nuevo circuito de la Base Naval Coronado produjo trompos, contactos con el muro y varios estuvieron cerca de chocar.
Los pilotos de la NASCAR Cup tuvieron una práctica de 50 minutos el viernes, y tuvieron muy poco tiempo para aprender el circuito urbano de 3.4 millas recién construido.
El vigente bicampeón de la NASCAR Cup Kyle Larson marcó la vuelta más rápida con un 2:16.588s, liderando a Todd Gilliland, Ty Gibbs, Connor Zilisch y Carson Hocevar.
Corey Heim, Michael McDowell, Shane van Gisbergen, Austin Hill y Alex Bowman completaron el resto del top 10.
La sesión no fue tan caótica como las sesiones de NASCAR Truck o de O'Reilly que la precedieron, pero aun así hubo muchos momentos.
Austin Cindric trompeó, Brad Keselowski metió el morro en la barrera de neumáticos y Jimmie Johnson hizo un impresionante trompo de 360 grados, manteniendo el acelerador a fondo y logrando de alguna manera evitar el muro.
El ex piloto de F1 Kevin Magnussen está haciendo su debut en la Cup este fin de semana con la entrada Project 91 de Trackhouse, y aunque tuvo un ritmo decente, sí encontró el muro. El danés golpeó el muro con el lado derecho de su coche a la salida de la última curva, y luego volvió a golpear el muro con el lado izquierdo a la salida de la Curva 1.
Christopher Bell está compitiendo con una fractura en la muñeca izquierda, y de hecho salió de su coche a mitad de la sesión para que el piloto de relevo Brent Crews pudiera dar algunas vueltas en el Toyota No. 20 de JGR.
Hill, que fue uno de solo dos pilotos de Cup autorizados a participar en las carreras de divisiones inferiores y ya tenía tiempo en pista, fue el primer piloto en bajar a los 2:17s.
Los equipos tenían disponibles tres juegos de neumáticos, y los tiempos siguieron cayendo rápidamente cada vez que se montaba un juego nuevo. Van Gisbergen fue el más rápido de todos los pilotos antes de que se montara el tercer juego de slicks, pero SVG nunca llegó a montar ese juego debido a una falta de comunicación con el equipo por radio.
Van Gisbergen también registró el promedio más rápido de cinco vueltas con 2:18.19s, seguido por Hill y McDowell, que estuvieron aproximadamente a un segundo de SVG en los promedios de cinco vueltas.
Ningún piloto dio más de 15 vueltas el viernes, y aunque hubo varios incidentes menores, no hubo banderas rojas.
Jimmie Johnson, No. 84 Legacy Motor Club Toyota
Photo by: Sean Gardner / Getty Images
Resultados de la práctica de la NASCAR Cup en San Diego
|pos.
|piloto
|#
|coche
|vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Mph
|1
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|12
|
2'16.588
|89.613
|2
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|13
|
+0.293
2'16.881
|0.293
|89.421
|3
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|14
|
+0.336
2'16.924
|0.043
|89.393
|4
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|13
|
+0.372
2'16.960
|0.036
|89.369
|5
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|11
|
+0.413
2'17.001
|0.041
|89.342
|6
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|12
|
+0.451
2'17.039
|0.038
|89.318
|7
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|15
|
+0.696
2'17.284
|0.245
|89.158
|8
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|13
|
+0.732
2'17.320
|0.036
|89.135
|9
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|14
|
+1.021
2'17.609
|0.289
|88.948
|10
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|13
|
+1.093
2'17.681
|0.072
|88.901
|11
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|13
|
+1.290
2'17.878
|0.197
|88.774
|12
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|13
|
+1.294
2'17.882
|0.004
|88.772
|13
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|14
|
+1.374
2'17.962
|0.080
|88.720
|14
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|15
|
+1.467
2'18.055
|0.093
|88.660
|15
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|15
|
+1.625
2'18.213
|0.158
|88.559
|16
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|14
|
+1.754
2'18.342
|0.129
|88.476
|17
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|15
|
+1.803
2'18.391
|0.049
|88.445
|18
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|13
|
+1.888
2'18.476
|0.085
|88.391
|19
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|12
|
+2.041
2'18.629
|0.153
|88.293
|20
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|15
|
+2.045
2'18.633
|0.004
|88.291
|21
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|13
|
+2.125
2'18.713
|0.080
|88.240
|22
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|12
|
+2.231
2'18.819
|0.106
|88.172
|23
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|15
|
+2.330
2'18.918
|0.099
|88.110
|24
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|12
|
+2.494
2'19.082
|0.164
|88.006
|25
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|10
|
+2.529
2'19.117
|0.035
|87.983
|26
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|14
|
+2.579
2'19.167
|0.050
|87.952
|27
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|13
|
+2.594
2'19.182
|0.015
|87.942
|28
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|14
|
+2.724
2'19.312
|0.130
|87.860
|29
|K. MagnussenTrackHouse Racing
|91
|Chevrolet
|12
|
+2.787
2'19.375
|0.063
|87.821
|30
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|15
|
+2.835
2'19.423
|0.048
|87.790
|31
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|12
|
+2.882
2'19.470
|0.047
|87.761
|32
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|10
|
+2.928
2'19.516
|0.046
|87.732
|33
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|13
|
+3.105
2'19.693
|0.177
|87.621
|34
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|9
|
+3.527
2'20.115
|0.422
|87.357
|35
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|11
|
+3.758
2'20.346
|0.231
|87.213
|37
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|10
|
+4.544
2'21.132
|0.786
|86.727
|38
|J. JohnsonLegacy Motor Club
|84
|Toyota
|13
|
+5.066
2'21.654
|0.522
|86.408
|39
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|11
|
+5.263
2'21.851
|0.197
|86.288
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