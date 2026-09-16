Cómo la carrera de Gateway permitió a varios pilotos obtener su mejor resultado en NASCAR 2026

En una carrera trepidante, con un récord de la pista y 18 banderas amarillas —el máximo de la temporada—, varios pilotos se encontraron en posición de lograr su mejor clasificación del año o, al menos, su mejor resultado en bastante tiempo.

También fue una carrera en la que cinco pilotos de la Chase no lograron llegar a la bandera a cuadros, y muchos más tuvieron que seguir compitiendo a pesar de los daños sufridos en sus coches tras los accidentes.

Echa un vistazo más de cerca a algunos de los pilotos que lograron su mejor resultado en bastante tiempo en la impredecible carrera de la NASCAR Cup del domingo en el WWT Raceway:

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Kyle Larson (1.º) — Primera victoria en 51 carreras de la Copa

Aunque el desgaste benefició a otros pilotos de esta lista, la victoria de Larson fue posible incluso en una carrera poco emocionante. Salió desde la primera fila y se mantuvo cerca de la cabeza durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, una de las muchas banderas amarillas de los últimos compases de la carrera le brindó la oportunidad de obtener una ventaja en los neumáticos sobre Joey Logano, y esa fue la diferencia que permitió a Larson volver a la Victory Lane por primera vez desde Kansas, en mayo de 2025 —hace 51 carreras—.

Alex Bowman (2.º) - Mejor resultado de la temporada 2026

Bowman formó parte del doblete de Hendrick Motorsports, logrando su mejor resultado de la temporada al volante del Chevrolet n.º 48. En su 50.º top 5 de su carrera, este fue, de hecho, el mejor resultado de Bowman desde que quedara segundo en Homestead en marzo de 2023, carrera en la que su compañero de equipo Larson también se alzó con la victoria. Bowman también corrió con el corazón encogido tras la pérdida de su perro, Finn, justo antes del fin de semana de carrera.

Ross Chastain (5.º) — Primer top 5 desde febrero

Gateway no fue el mejor resultado del año para Chastain, pero sí supuso el primer top 5 del piloto de Trackhouse en cualquier carrera desde Atlanta en febrero. Ahora suma dos top 5 en toda la temporada, lo que supone un descenso considerable respecto a años anteriores, pero es un paso en la dirección correcta. Además, fue una jornada en la que Chastain lideró 15 vueltas y logró su mejor resultado de siempre en Gateway en la Copa NASCAR.

Austin Dillon (6.º) — Igualó su mejor resultado de la temporada

Aunque Chastain fue el piloto mejor clasificado con un motor ECR, fue uno de los tres coches propulsados por ECR que se situaron entre los diez primeros. Dillon igualó su mejor resultado de la temporada en la mejor actuación de cualquier coche de Richard Childress Racing desde el trágico fallecimiento de Kyle Busch en mayo, terminando en un meritorio sexto puesto.

Connor Zilisch (7.º) — Primer top 10 de su carrera en un óvalo

En una temporada de debut que ha sido una auténtica pesadilla para Zilisch, formó parte de un doble top 10 para Trackhouse al conseguir su primer top 10 en un óvalo desde que se incorporó a la Copa NASCAR. Además, igualó su mejor resultado de toda su carrera, ya que también terminó séptimo en Sonoma. Con ocho resultados en el puesto 25 o peor en las nueve carreras anteriores a Gateway, este resultado tuvo que ser muy satisfactorio para este novato de la Copa de 20 años.

Cole Custer (11.º) — Mejor resultado en un circuito que no sea un superspeedway en más de un año

Custer no había conseguido un resultado tan alto en una carrera que no fuera en un superspeedway desde la de Ciudad de México el verano pasado. Si excluimos también los circuitos urbanos, hay que remontarse hasta Bristol en 2022, cuando aún formaba parte de Stewart-Haas Racing. Fue un gran día para este equipo de un solo coche, que se mantuvo alejado de los problemas durante toda la jornada.

Cody Ware (22.º) — Mejor resultado en un circuito que no sea un superspeedway desde 2024

A pesar de que la malla de la ventanilla le obligó a realizar una parada en boxes no programada bajo bandera verde, Ware mantuvo su coche bastante intacto y terminó 22.º, un resultado sólido para el piloto y el equipo a tiempo completo con peor clasificación en la tabla del campeonato. La última vez que Ware terminó tan arriba en una carrera que no fuera en un superspeedway fue en Las Vegas, en otoño de 2024, hace casi dos años.

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