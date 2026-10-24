Crónica de clasificación

NASCAR Cup Talladega II

Chase Briscoe supera a Austin Hill por la pole en Talladega, Daniel Suárez en el top 15

Briscoe y Hill compartirán la primera fila para la carrera de la Cup del domingo en Talladega Superspeedway

Nick DeGroot

Publicado: 24 oct 2026, 19:04

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El aspirante al título de la NASCAR Cup, Chase Briscoe, ganó la clasificación el sábado, consiguiendo la pole position con una vuelta de 51.466s. El piloto de Joe Gibbs Racing superó a Austin Hill y Richard Childress Racing por 0.032s, negándole lo que habría sido casi su primera pole en la Cup Series.

Trackhouse copó la segunda fila con Connor Zilisch tercero y Shane van Gisbergen cuarto, mientras que Chris Buescher lideró el camino para Ford en quinto lugar.

Christopher Bell, Alex Bowman, Ty Gibbs, Denny Hamlin y el líder del campeonato Kyle Larson completaron el resto del top ten.

"Sí, se siente genial. Definitivamente ha pasado un tiempo", dijo Briscoe. "Creo que el año pasado tuvimos siete (poles). Este año no hemos sido tan buenos clasificando como el año pasado, por la razón que sea. Así que, sí, es simplemente un testimonio de estos muchachos. Esta es definitivamente una de esas sesiones de pole de equipo. No hay mucho que yo pueda hacer realmente para ayudar, pero sí puedo arruinarlo. Así que, sí, ha sido un trabajo increíble ... esperemos que podamos respaldar lo que hicimos aquí el año pasado. Eso sería bastante especial, especialmente por el momento y por todo por lo que estamos compitiendo. Así que, sí, obviamente tenemos un coche rápido. A ver si ahora podemos mantenerlo ahí arriba".

Sobre las perspectivas para mañana, con tres pilotos de JGR aún en la lucha por el título, Briscoe dijo que "es extremadamente difícil cuando tienes a varios tipos dentro de la organización compitiendo por un campeonato. Creo que lo más importante es que sabes que ellos también van a pelear por cada punto que tú. Lo más importante son esos chicos, nuestros compañeros de Toyota, que no necesariamente están en la lucha por el campeonato. Ahí es donde van a ser cruciales, simplemente tratando de quitarles puntos a los Chevys y a los Fords, pero también tratando de ayudarnos ... Es difícil. Tienes un gran plan aquí y nunca parece salir bien. Así que, ojalá podamos salir y, como dije, simplemente salir ilesos mañana y, sí, ojalá terminar en el carril de la victoria y que sea bastante especial".

Briscoe llega a esta carrera tercero en la clasificación del campeonato, a 24pts del liderato.

De los que avanzaron a la ronda de pole de la clasificación, cuatro fueron Toyotas, cinco fueron Chevrolets, y Buescher fue el único Ford.

Ware se quedó a solo 0.017s de avanzar a la ronda de pole frente a Gibbs, igualando en el proceso su mejor posición de salida de todos los tiempos

Los pilotos de Chase que no lograron avanzar incluyen a Daniel Suarez en 13º, Joey Logano 16º, William Byron 17º, Chase Elliott 18º, Ryan Preece 19º, Bubba Wallace 25º, Carson Hocear 26º, Ryan Blaney 27º, Austin Cindric 28º y Tyler Reddick el más rezagado de todos en 33º.

No hubo incidentes en la clasificación, y los 40 inscritos completaron una vuelta.

Parrilla de salida de la carrera del 'Chase' de la NASCAR Cup en Talladega

cla # driver manufacturer laps time gap int mph 1 19 Chase Briscoe Toyota 1 51.466 186.065 2 33 Austin Hill Chevrolet 1 51.498 0.032 0.032 185.949 3 88 Connor Zilisch Chevrolet 1 51.518 0.052 0.020 185.877 4 97 Shane van Gisbergen Chevrolet 1 51.565 0.099 0.047 185.707 5 17 Chris Buescher Ford 1 51.593 0.127 0.028 185.607 6 20 Christopher Bell Toyota 1 51.609 0.143 0.016 185.549 7 48 Alex Bowman Chevrolet 1 51.621 0.155 0.012 185.506 8 54 Ty Gibbs Toyota 1 51.678 0.212 0.057 185.301 9 11 Denny Hamlin Toyota 1 51.734 0.268 0.056 185.101 10 5 Kyle Larson Chevrolet 1 51.812 0.346 0.078 184.822

11 51 Cody Ware Chevrolet 1 51.802 0.331 0.017 184.858 12 3 Austin Dillon Chevrolet 1 51.805 0.334 0.003 184.847 13 7 Daniel Suarez Chevrolet 1 51.821 0.350 0.016 184.790 14 35 Riley Herbst Toyota 1 51.825 0.354 0.004 184.776 15 1 Ross Chastain Chevrolet 1 51.841 0.370 0.016 184.719 16 22 Joey Logano Ford 1 51.848 0.377 0.007 184.694 17 24 William Byron Chevrolet 1 51.851 0.380 0.003 184.683 18 60 Ryan Preece Ford 1 51.862 0.391 0.011 184.644 19 9 Chase Elliott Chevrolet 1 51.862 0.391 0.000 184.644 20 41 Cole Custer Chevrolet 1 51.866 0.395 0.004 184.630 21 21 Josh Berry Ford 1 51.898 0.427 0.032 184.516 22 6 Brad Keselowski Ford 1 51.943 0.472 0.045 184.356 23 71 Michael McDowell Chevrolet 1 51.956 0.485 0.013 184.310 24 47 Ricky Stenhouse Jr Chevrolet 1 51.969 0.498 0.013 184.264 25 23 Darrell Wallace Jr Toyota 1 51.980 0.509 0.011 184.225 26 77 Carson Hocevar Chevrolet 1 51.984 0.513 0.004 184.211 27 2 Austin Cindric Ford 1 52.036 0.565 0.052 184.026 28 12 Ryan Blaney Ford 1 52.036 0.565 0.000 184.026 29 43 Erik Jones Toyota 1 52.075 0.604 0.039 183.889 30 10 Ty Dillon Chevrolet 1 52.086 0.615 0.011 183.850 31 38 Zane Smith Ford 1 52.112 0.641 0.026 183.758 32 42 John Hunter Nemechek Toyota 1 52.131 0.660 0.019 183.691 33 45 Tyler Reddick Toyota 1 52.146 0.675 0.015 183.638 34 62 Casey Mears Chevrolet 1 52.263 0.792 0.117 183.227 35 34 Todd Gilliland Ford 1 52.264 0.793 0.001 183.224 36 78 Daniel Dye Chevrolet 1 52.325 0.854 0.061 183.010 37 16 AJ Allmendinger Chevrolet 1 52.456 0.985 0.131 182.553 38 44 Joey Gase Chevrolet 1 52.570 1.099 0.114 182.157 39 4 Noah Gragson Ford 1 52.674 1.203 0.104 181.797 40 66 Gray Gaulding Ford 1 52.875 1.404 0.201 181.106

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo NASCAR está consiguiendo el desenlace de campeonato que ha perseguido desde 1992

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Nick DeGroot





Frankie Muniz ofrece nuevos detalles sobre sus planes en NASCAR para 2027



NASCAR Truck



NASCAR Truck



Talladega



3 d



Frankie Muniz ofrece nuevos detalles sobre sus planes en NASCAR para 2027





Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Phoenix II



5 d



Toyota asegura anticipadamente el campeonato de constructores de la NASCAR Cup 2026 tras una temporada dominante





La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Phoenix II



5 d



La reacción de Kyle Larson tras perder gran parte de su liderato en NASCAR Cup en Phoenix

Más de

Austin Hill





Richard Childress Racing anuncia a Austin Hill como piloto a tiempo completo de la NASCAR Cup para 2027



NASCAR Cup



NASCAR Cup 1 m



Richard Childress Racing anuncia a Austin Hill como piloto a tiempo completo de la NASCAR Cup para 2027





Ganadores y perdedores de un emocionante regreso de NASCAR Cup a Chicagoland



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Chicago



3 m



Ganadores y perdedores de un emocionante regreso de NASCAR Cup a Chicagoland





Austin Hill gana una dramática carrera de NASCAR O'Reilly en San Diego



NASCAR XFINITY



NASCAR XFINITY



San Diego



4 m



Austin Hill gana una dramática carrera de NASCAR O'Reilly en San Diego

Más de

Joe Gibbs Racing





Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Charlotte II



11 d



Bell reacciona al final de fotografía: “No somos compañeros de equipo corriendo hacia la línea"





Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Charlotte II



12 d



Chase Briscoe vence a Christopher Bell en final de fotografía en Charlotte; Suárez 13°





Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas



NASCAR Cup



NASCAR Cup



Las Vegas II



17 d



Ganadores y perdedores de una emocionante carrera de la NASCAR Cup en Las Vegas

Últimas noticias





Chase Briscoe supera a Austin Hill por la pole en Talladega, Daniel Suárez en el top 15



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup



Talladega II



6 min



Chase Briscoe supera a Austin Hill por la pole en Talladega, Daniel Suárez en el top 15





F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 min



F1 EN VIVO: la clasificación del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin





Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos con Franco Colapinto y Checo Pérez



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



33 min



Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos con Franco Colapinto y Checo Pérez





Hamilton lidera una FP3 marcada por los límites de pista en Austin; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 21°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



39 min



Hamilton lidera una FP3 marcada por los límites de pista en Austin; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 21°

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete