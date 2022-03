Chase Briscoe gana por primera vez en Phoenix Raceway

Cargar reproductor de audio

Briscoe, que tuvo problemas en su año de novato con Stewart-Haas Racing la temporada pasada, se puso en cabeza en un reinicio a tres vueltas del final de las 312 previstas en el Phoenix Raceway y mantuvo a Ross Chastain detrás por 0,771 segundos para conseguir su primera victoria en 40 carreras.

Al final de la competencia, los tres primeros pilotos, Briscoe, Chastain y Tyler Reddick, buscaban la primera victoria de su carrera.

"Es increíble. Estuve llorando toda la última vuelta", dijo Briscoe. "Quiero decir, esto es definitivamente una victoria del equipo. Tengo que dar las gracias a todos los que me han hecho llegar a este punto. Hace siete años estaba durmiendo en un sofá, listo para rendirme. Me dieron una oportunidad y me ha llevado a esto".

"He sido bendecido por conducir en la organización, el equipo y el coche de quien fue mi héroe (Tony Stewart) durante mi infancia. Llevar este número 14 de regreso al Victory Lane, hacerlo con Mahindra Tractors, su primer año en la categoría, todos los que han creído en mí, es increíble".

Cuando le dijeron que se pareció mucho a Stewart en la pista el domingo, Briscoe dijo: "Sí, esos reinicios, es decir, estábamos deslizando, todo lo demás. Espero que los aficionados hayan disfrutado de la carrera. Fue increíble desde mi punto de vista".

"Estoy muy agradecido de tener (a los fans) de vuelta. Sin ustedes, no tendríamos un deporte, no podríamos correr, ni hacer lo que hacemos para vivir. Ojalá mi mujer y mi bebé estuvieran aquí. Definitivamente es especial y lo recordaré para siempre".

Blaney había dominado gran parte de la carrera y lideró 143 vueltas, pero fue el equipo del Ford N°14 de Briscoe el que lo sacó de la calle de boxes primero en las dos últimas paradas de la carrera y le permitió controlar los reinicios.

Reddick terminó tercero, Blaney fue cuarto y Kurt Busch remontó para completar el top-5.

Las diez primeras posiciones las completaron Kevin Harvick, Kyle Busch, Joey Logano, el mexicano Daniel Suárez y Chris Buescher.

Resultados de la carrera: