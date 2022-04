Chase Elliott gana la pole para Martinsville, Suárez en 30

Cargar reproductor de audio

Elliott había marcado la velocidad media más rápida en la sesión de entrenamientos del viernes, pero sólo fue el cuarto más rápido de su grupo en la ronda 1 de la clasificación.

El equipo No. 9 de Hendrick Motorsports no se anduvo con rodeos en la Ronda 2, saliendo tarde y dando una vuelta a 96.151 mph - la más rápida de cualquier piloto el viernes.

La pole es la primera de la temporada 2022 para Elliott, que lidera la clasificación de la serie pero sigue siendo el único piloto de HMS sin una victoria en lo que va del año. También es la décima pole de su carrera.

"Es bonito conseguir una pole, ha pasado mucho tiempo. Estoy muy orgulloso de Alan (Gustafson, jefe de equipo) y de nuestro equipo por seguir empujando y volver con fuerza este fin de semana. Espero que podamos poner el coche a punto para mañana por la noche.

"Lo más importante, además de la posición de salida, es la selección de boxes y tener ese primer puesto en boxes. Es algo importante y se presta a ganar muchos puestos en la calle de boxes".

Aric Almirola terminó segundo con una vuelta a 95.641 mph y Cole Custer fue tercero a 95.598 mph). Chris Buescher y William Byron completaron los cinco primeros puestos.

Completan el top-10 de la carrera del sábado por la noche Kevin Harvick, Christopher Bell, Kyle Larson, Brad Keselowski y Todd Gilliland.

Grupo B

Custer fue el sorprendentemente más rápido en el Grupo B con una velocidad media de 96.005, la vuelta más rápida del día en ese momento.

Gilliland terminó segundo (95.961 mph) y Keselowski fue tercero (95.932 mph). Elliott y Buescher completaron los cinco primeros puestos y avanzaron a la segunda ronda.

Entre los que no avanzaron a la ronda final estaban los tres pilotos del equipo Penske: Joey Logano, Austin Cindric y Ryan Blaney, así como Martin Truex Jr., que ha ganado tres de las últimas cinco carreras de Martinsville.

Grupo A

Harvick salió tarde y se disparó a la cima de la tabla de velocidades con un promedio de 95.743 mph para liderar el primer grupo.

Larson - que sólo corrió una vuelta - terminó segundo (95.530 mph) y Byron fue tercero (95.468 mph). Almirola y Bell completaron los cinco primeros y avanzaron a la segunda ronda.

Entre los que no lograron avanzar a la ronda final estuvieron Denny Hamlin, Bubba Wallace, Kurt Busch y Tyler Reddick.

El Chevrolet No. 16 de Kaulig Racing de A.J. Allmendinger no pasó la inspección de precalificación tres veces. Como resultado, el ingeniero del equipo Michael Brookes fue expulsado de la pista y a Allmendinger no se le permitió calificar.

El mexicano Daniel Suárez largará desde la posición 30.

