Chase Elliott logra la pole en Watkins Glen y Raikkonen es 27°

Chase Elliott registró la velocidad media más rápida en la ronda final de la sesión de clasificación de la NASCAR Cup Series del sábado, con 125,147 mph, superando por poco a su compañero de equipo en Hendrick Motorsports, Kyle Larson (125,078 mph), para conseguir la primera posición de salida.

La pole es la tercera de la temporada 2022 para Elliott y la 12° de su carrera en NASCAR Cup.

Es además la segunda pole en The Glen para Elliott, que ha ganado dos de las últimas tres carreras en el circuito mixto.

"Mi coche ha sido sólido. Sentí que teníamos algo de trabajo que hacer allí desde donde estábamos en la práctica", dijo Elliott. "Sentí que había un par de partes de la pista que quería mejorar".

Michael McDowell se clasificó tercero, William Byron fue cuarto y Tyler Reddick completó el top 5.

Las diez primeras posiciones las completaron A.J. Allmendinger, Chris Buescher, Austin Cindric, el mexicano Daniel Suárez y Kyle Busch.

Kimi Raikkonen, campeón mundial de Fórmula 1 en 2007, se clasificó en el puesto 27 para su primera carrera en NASCAR Cup, conduciendo un tercer coche de Trackhouse Racing.

"Me gustaría que hubiera habido más vueltas. Sentí que había mucho potencial, pero ya sabes, no estoy seguro de qué línea tomar y simplemente no hay suficientes vueltas para poner todo junto", dijo.

Ronda 1 - Grupo B

Byron marcó su vuelta rápida al principio de la sesión (124.450 mph) y se mantuvo.

McDowell terminó segundo (124.199 mph) y Busch fue tercero (124.106 mph). Cindric y Suárez completaron los cinco primeros puestos y también pasaron a la ronda final.

Entre los que no avanzaron estuvieron Brad Keselowski, Justin Haley, Martin Truex Jr. y Aric Almirola.

No hubo incidentes en pista durante la sesión del Grupo B.

Ronda 1 - Grupo A

En el último minuto de la sesión, Elliott marcó la velocidad media más rápida con 125,044 mph.

Larson terminó segundo (124.747 mph) y Reddick fue tercero (124.436 mph).

Allmendinger y Buescher también pasaron a la ronda final de la clasificación.

A los nueve minutos de la sesión, Kyle Tilley se salió de la pista y golpeó el muro, lo que provocó una bandera roja.

Entre los que no pasaron a la ronda final estuvieron Chase Briscoe, Joey Logano, Ryan Blaney y Bubba Wallace.