Chastain gana en Phoenix y Blaney se proclama campeón de NASCAR 2023

Chastain, que fue eliminado a principios de los playoffs de la Copa y lideró sólo una vuelta en las nueve carreras anteriores, resultó ser demasiado duro para los aspirantes al título de 2023 en la carrera del domingo.

El piloto de Trackhouse Racing lideró 157 de las 312 vueltas, pero perdió su ventaja durante la ronda final de paradas en boxes con bandera verde.

Adelantó a Kyle Larson en un reinicio a 30 vueltas del final para recuperar el liderato y aguantó un ataque tardío de Ryan Blaney para ganar su segunda victoria de la temporada 2023 y la cuarta de su carrera, todas ellas en Trackhouse.

Después de que Chastain tomara el control de la carrera, Blaney y Larson se enzarzaron en una feroz batalla por la segunda posición, que decidiría el ganador del campeonato. Blaney se hizo finalmente con la posición a 19 vueltas del final.

La carrera del domingo es la primera vez desde que debutó el actual formato de playoffs en 2014 que el campeón no gana el final de temporada.

"Estoy muy orgulloso de este equipo. Un año increíble, unos playoffs increíbles para nosotros", dijo Blaney, de 29 años. "Ganar dos títulos consecutivos de la Copa para (el dueño del equipo Roger) Penske, es muy especial. Tener a mi familia aquí, ganar mi primer título de la Copa, me emocioné en el coche. No soy un tipo muy emocional".

Cuando se le preguntó qué le pasaba por la cabeza en las últimas vueltas, Blaney dijo: "Ninguna amarilla (precaución). No quería una advertencia. Una vez que llegué a la bandera blanca, me sentí bastante bien. Sólo se trataba de llegar y terminar. No quería una amarilla. Todo el mundo se mantuvo recto.

"Quiero dar las gracias también a Kyle (Larson) y William (Byron), fue divertido competir con ellos todo el día, y a (Christopher) Bell, por desgracia se rompió. Correr con esos dos chicos al final, correr limpio, de eso se tratan las carreras. Fue muy divertido".

El campeonato es el segundo consecutivo para Penske. Joey Logano ganó la temporada pasada y tomó un camino similar al de Blaney hacia el título - ganando una carrera a principios de temporada y luego consiguiendo un par de victorias críticas en los playoffs para avanzar a la carrera por el título.

Larson terminó tercero en la carrera, Byron fue cuarto y Chris Buescher completó los cinco primeros.

Completaron el top-10 Martin Truex Jr., Kevin Harvick, Denny Hamlin, Michael McDowell y Bubba Wallace.

Etapa 1

Byron lideró las 60 vueltas, pero aguantó la embestida de Harvick y le superó por 0,470 segundos para hacerse con la victoria de la Etapa 1. Chastain fue tercero, Wallace tercero y Bubba Wallace tercero. Chastain fue tercero, Wallace cuarto y el aspirante al título Larson completó los cinco primeros. Los aspirantes al título Bell y Blaney fueron noveno y décimo, respectivamente.

Etapa 2

Buescher adelantó a Chastain por el liderato a falta de 14 de las 125 vueltas y se hizo con la victoria de la segunda etapa. Harvick fue tercero, Byron cuarto, Truex quinto y Blaney, el piloto con menos carreras de los 4 del Campeonato, fue sexto.

Bell fue el primero de los aspirantes al título en quedar fuera de la contienda cuando reventó un rotor de freno y se estrelló contra el muro en la vuelta 108. Su Toyota nº 20 de Joe Gibbs Racing sufrió daños importantes y lo llevó al garaje, lo que puso fin anticipadamente a su carrera.

Etapa 3

Tras la pausa entre las Etapas 2 y 3, todos los coches de la vuelta de cabeza entraron en boxes, siendo Chastain el primero en salir. Lideró a Byron y Truex cuando la carrera se reanudó con 119 vueltas restantes en la carrera.

A 100 vueltas del final, Chastain seguía en cabeza, pero Blaney se había colocado segundo y mantenía una pequeña ventaja sobre Byron por el liderato del campeonato.

Byron y Larson fueron los primeros en entrar en boxes en la vuelta 240 para iniciar una ronda de paradas con bandera verde para montar neumáticos nuevos y combustible para llegar al final de la carrera.

Una vez completado el ciclo de paradas, Chastain volvió al liderato seguido de Blaney y Truex a 58 vueltas del final.

Con poco más de 50 vueltas para el final, Blaney tomó brevemente la delantera, sólo para ver a Chastain recuperarla. Después de que los dos hicieran contacto corriendo lado a lado, Blaney volvió al frente. Sin embargo, Chastain remontó de nuevo y recuperó la primera posición a falta de 50 para el final.

Kyle Busch hizo un trompo en la curva 4 en la vuelta 275, lo que provocó la cuarta amonestación de la carrera y envió a todos los coches de cabeza a boxes para cambiar neumáticos.

Hamlin y Erik Jones fueron los dos primeros en salir de boxes, pero sólo montaron dos neumáticos nuevos. Les siguieron Larson, el primer coche con cuatro neumáticos, Chastain, Byron y Blaney. La carrera se reanudó con 31 vueltas restantes.

Tras una batalla de dos vueltas, Chastain superó a Hamlin y Larson para volver a colocarse líder, mientras que Larson intentaba defenderse de Blaney por el liderato del campeonato.

Blaney finalmente superó a Larson para colocarse segundo a 19 vueltas del final y hacerse con el liderato del campeonato.