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NASCAR Cup

Chris Buescher firma una extensión de contrato por varios años con RFK Racing

Buescher continuará conduciendo el Ford No. 17 durante varios años más

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Chris Buescher, RFK Racing

RFK Racing ha anunciado una extensión de contrato multianual para Chris Buescher, manteniéndolo como el piloto del Ford No. 17 en el futuro previsible.

Buescher, de 33 años, pasó a formar parte del programa de desarrollo de pilotos de Roush allá por 2009, y ganó el campeonato de la NASCAR O'Reilly Series de 2015 con el equipo. Ahora tiene casi 400 participaciones en la Cup con seis victorias (cinco con RFK), y ha estado conduciendo el No. 17 a tiempo completo desde el inicio de la temporada 2020

“RFK Racing ha sido mi hogar durante la mayor parte de mi carrera en las carreras, y eso es algo que no doy por sentado”, dijo Buescher en un comunicado del equipo. “He crecido con esta organización, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos construido juntos durante los últimos años. La dirección que estamos tomando, la gente que tenemos en su lugar, y el compromiso en toda la empresa me entusiasman sobre el futuro. Estoy agradecido con el Sr. Jack, Brad, Fenway Sports Group y todos en RFK Racing por creer en mí. Espero seguir persiguiendo victorias y campeonatos juntos.”

Race winner Chris Buescher, RFK Racing, Castrol Edge Ford Mustang in victory lane

Race winner Chris Buescher, RFK Racing, Castrol Edge Ford Mustang in victory lane

Buescher es actualmente el único piloto de RFK dentro del Chase con diez carreras por disputar en la temporada regular, ubicado en una sólida séptima posición en la clasificación. También es responsable de cinco de las últimas seis victorias del equipo en la Cup Series, incluida una temporada de tres victorias en 2023 que no ha sido igualada por ningún piloto de Roush desde Matt Kenseth hace 14 años.

"Chris ha sido parte de esta organización durante la mayor parte de su carrera profesional, y hay un tremendo orgullo al ver en lo que se ha convertido”, dijo el fundador del equipo y copropietario Jack Roush. “Es un piloto excepcional, pero igual de importante, es el tipo de persona que hace más fuerte a nuestra organización. Su ética de trabajo, inteligencia y compromiso con nuestro éxito se han ganado el respeto de todos en RFK Racing, y estamos orgullosos de que su historia con nosotros continúe."

Añadió el copropietario de RFK Racing y compañero de equipo Brad Keselowski: “Chris es todo lo que quieres en un piloto de carreras y compañero de equipo. Su talento al volante habla por sí solo, pero lo que realmente lo distingue es su profesionalismo, preparación y compromiso para hacer mejores a todos los que lo rodean. Ha sido fundamental en el progreso que hemos logrado como organización, y estamos entusiasmados por seguir construyendo hacia nuestros objetivos juntos.”

 
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