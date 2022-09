Buescher termina una sequía de 222 carreras al ganar en Bristol

Cargar reproductor de audio

En la ronda final de paradas en boxes, en la vuelta 438 de 500, Buescher fue el primero en salir gracias a una decisión de cambiar dos neumáticos, pero también recibió una pequeña ayuda.

Dos de los principales aspirantes a la victoria, Kevin Harvick y Denny Hamlin, tuvieron problemas durante sus respectivas paradas que les hicieron perder tiempo.

En la reanudación con 57 vueltas para el final, Buescher consiguió un gran salto sobre Elliott y rápidamente se deshizo de él para el hacerse del liderazgo. A continuación, sorteó hábilmente el tráfico de rezagados antes de superar a Elliott por 0,458 segundos para conseguir el triunfo.

La victoria pone fin a una racha de 222 carreras sin ganar para Buescher, cuya última victoria -y la primera de su carrera- se produjo en una carrera acortada por la lluvia en Pocono Raceway en 2016.

Buescher, de 29 años, se convierte en el decimonoveno ganador diferente de la temporada 2022, empatando un récord de NASCAR. También es el tercer piloto consecutivo que no está en los playoffs en ganar en las tres primeras carreras de los playoffs, algo que nunca había sucedido antes.

"Es tan especial aquí. Me encanta este circuito", dijo Buescher. "Me encantan los fans. Me encanta cada vez que venimos aquí. Es tan especial. Es bastante impresionante".

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por la decisión de cambiar dos neumáticos en su última parada, Buescher dijo: "No lo estaba en absoluto. Dependía de mí en ese momento. Lo hice funcionar y teníamos un (coche) realmente rápido. Sabíamos que teníamos un coche de carreras realmente rápido en los entrenamientos y no conseguimos hacer el trabajo en la clasificación, ¡pero qué coche!".

"Tenemos (Roush Fenway Keselowski) Racing por primera vez. No sé qué decir ahora mismo. Estoy sin aliento. Este lugar te lleva al límite y eso me encanta. Es una noche especial".

Cuatro pilotos -Kyle Busch, Harvick y los dos pilotos de Richard Childress Racing, Austin Dillon y Tyler Reddick- fueron eliminados de la lucha por el campeonato de la serie.

Los que avanzan a la Ronda de los 12 que comienza el próximo fin de semana en Texas son Christopher Bell, William Byron, Hamlin, Elliott, Larson, Ross Chastain, Joey Logano, Alex Bowman, Ryan Blaney, Chase Briscoe, Daniel Suárez y Austin Cindric.

Suárez había protagonizado un accidente en un reinicio en la vuelta 277 al perder el control de su Chevrolet N°99 en la curva 3, golpeando a Ricky Stenhouse Jr., lo que causó un accidente múltiple del que también se vieron involucrados Austin Dillon, Reddick and Bowman. El mexicano finalizó 19°, seis vueltas abajo.

Byron terminó tercero en la carrera, Bell fue cuarto y Larson completó el top-5, mientras que los diez primeros los completaron Chastain, A.J. Allmendinger, Cole Custer, Hamlin y Harvick.

VIDEO: El accidente de Daniel Suárez en Bristol Motor Speedway

Resultados de la carrera: