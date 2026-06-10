Christopher Bell sufre una fractura en la muñeca izquierda, pero es autorizado para correr

Christopher Bell sufrió una fractura en la muñeca izquierda durante un brutal accidente el domingo en la carrera de la NASCAR Cup Series en Michigan International Speedway, pero ha sido autorizado para competir este fin de semana en Pocono Raceway.

El incidente ocurrió en la vuelta 148 cuando Chase Elliott perdió el control de su Chevrolet sobre un bache en la curva 3 y se deslizó hacia Bell mientras luchaban por el segundo lugar. El contacto lanzó a Bell contra el muro; ese impacto provocó una reparación de la barrera SAFER, pero también un segundo golpe cuando Elliott volvió a subir a la pista hacia el lado izquierdo del auto de Bell.

Bell salió del auto por sus propios medios y fue recibido por Elliott, quien les dio a ambos un abrazo lateral de consuelo. Ambos fueron atendidos y dados de alta del centro médico del circuito, pero Elliott salió después de apenas unos minutos.

Por otro lado, Bell permaneció dentro del centro médico por más de media hora y salió por la entrada lateral sin hablar con los medios. Después de la carrera, el dueño del equipo, Joe Gibbs, dijo que Bell estaba lidiando con lesiones en la muñeca y el tobillo que tendrían que ser monitoreadas antes de este fin de semana.

Pero según un comunicado de JGR, Bell correrá este fin de semana con la lesión.

“Después de ser evaluado y dado de alta del centro médico del infield, Bell regresó a su casa en North Carolina, donde unas radiografías confirmaron la fractura. Bell ha sido autorizado y estará al volante del Toyota Camry XSE No. 20 este fin de semana en Pocono Raceway.”

Bell también emitió un comunicado.

“Gracias a todos y cada uno de los que se comunicaron para ver cómo estaba, realmente siento el cariño. Estoy agradecido por mi equipo de doctores, JGR, NASCAR y todos los pilotos anteriores que han ayudado a allanar el camino para los estándares de seguridad en nuestro deporte. Nos vemos en Pocono.”

Bell se encuentra actualmente 10º en la clasificación del campeonato y está sufriendo una temporada en la que ha tenido velocidad para ganar carreras cada semana, pero también mucha mala fortuna. Después de Pocono hay una carrera callejera en San Diego y luego Sonoma Raceway.

NASCAR ha iniciado un proceso de revisión de seguridad junto con Joe Gibbs Racing. El equipo llevó el auto de regreso a su taller en Huntersville, North Carolina, la noche del domingo.

Así quedó el auto de Bell en Michigan.