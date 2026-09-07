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NASCAR Cup Darlington II

Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera de Darlington de 2026

Denny Hamlin sale de Darlington con una ventaja de 12 puntos en la clasificación del campeonato sobre Christopher Bell

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Christopher Bell, No. 20 Joe Gibbs Racing Toyota

Tras recuperarse de unos daños sufridos a mitad de carrera, Denny Hamlin se marcha de Darlington con solo 12 puntos de ventaja sobre el ganador de la Southern 500, Christopher Bell, de la .

El que más ha subido en la clasificación del campeonato ha sido, sin duda, Bell, que ha dado un salto de cuatro posiciones, pasando del sexto al segundo puesto gracias a su gran victoria. Bubba Wallace también ha subido cuatro puestos, pasando del 14.º al 10.º.

El mayor perdedor fue William Byron, que cayó tres puestos hasta el último lugar de la clasificación de la Chase tras sufrir una avería en el motor.

Lee también:

Puntuación de la NASCAR Cup 2026 tras Darlington II (Carrera 27 de 36)

Pos. Piloto Puntos

Posiciones ganadas o perdidas
Denny Hamlin 2135 --
2 Christopher Bell 2123 +4
3 Ryan Blaney 2119 -1
4 Tyler Reddick 2111 -1
5 Chase Briscoe 2098 --
6 Ty Gibbs 2096 -2
7 Kyle Larson 2086 --
8 Joey Logano 2063 +1
9 Chase Elliott 2063 -1
10 Bubba Wallace 2054 +4
11 Chris Buescher 2047 -1
12 Carson Hocevar 2046 --
13 Daniel Suárez 2041 -2
14 Austin Cindric 2033 +1
15 Ryan Preece 2031 +1
16 William Byron 2021 -3
LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE LÍNEA DE CORTE DE LA CHASE CHASE CUTLINE
17 Shane van Gisbergen 616 --
18 Brad Keselowski 557 --
19 Michael McDowell 537 +1
20 Ross Chastain 528 -1
21 Erik Jones 520 --
22 Todd Gilliland 489 --
23 AJ Allmendinger 478 --
24 Zane Smith 467 --
25 Josh Berry 448 +3
26 Austin Dillon 443 -1
27 Ricky Stenhouse Jr. 432 -1
28 John Hunter Nemechek 431 -1
29 Alex Bowman 416 +1
30 Riley Herbst 409 -1
31 Noah Gragson 351 --
32 Cole Custer 333 --
33 Ty Dillon 316 --
34 Connor Zilisch 274 --
35 Cody Ware 202 --
36 Casey Mears 13 --
37 Kevin Magnussen 11 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 4 --

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos .

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