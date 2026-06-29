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NASCAR Cup Sonoma

NASCAR Cup Sonoma: Clasificación completa de puntos ¿dónde se ubica Daniel Suárez?

Tyler Reddick ha perdido el control del liderato del campeonato por primera vez este año, ahora está a solo un punto de Denny Hamlin

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing

Después de 18 de 36 carreras, tenemos un nuevo líder del campeonato de la NASCAR Cup Series por primera vez, y llegó de manera caótica.

Una falla en la dirección asistida de Tyler Reddick lo dejó con un último lugar, mientras que Denny Hamlin tuvo problemas con daños en el splitter tras un trompo al final de la carrera, terminando 26.º. Aunque Reddick se aseguró el bonus por la vuelta más rápida, el resultado de Hamlin fue suficiente para borrar el déficit de ocho puntos y llevar al piloto del Toyota No. 11 de Joe Gibbs Racing al liderato del campeonato, por un solo punto.

El que más avanzó en la clasificación es claramente el ganador de la carrera, Shane van Gisbergen, que subió tres posiciones para volver a entrar en el Chase, ahora 14.º y con +36 pts sobre la línea de corte. Alex Bowman fue otro gran ascenso, aunque mucho más abajo en la clasificación, subiendo tres posiciones del 32.º al 29.º tras terminar entre los diez primeros.

El mayor perdedor fue Erik Jones, que cayó tres posiciones hasta el 17.º lugar, quedando fuera del Chase. Austin Cindric ahora está en la burbuja, 12 puntos por delante de Jones después de la última carrera en circuito rutero de la temporada 2026.

Lee también:

Puntos de la NASCAR Cup 2026 después de Sonoma (Carrera 18 de 36)

Pos. Driver Points

Positions gained or lost
Denny Hamlin 719 +1
2 Tyler Reddick 718 -1
3 Ryan Blaney 615 --
4 Ty Gibbs 589 +1
5 Kyle Larson 571 -1
6 Chase Elliott 554 --
7 Chris Buescher 518 --
8 Carson Hocevar 509 +1
9 Daniel Suarez 484 -1
10 Christopher Bell 472 +2
11 Chase Briscoe 468 -1
12 William Byron 446 +1
13 Bubba Wallace 444 -2
14 Shane van Gisbergen 425 +3
15 Ryan Preece 402 +1
16 Austin Cindric 401 -1
CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE CHASE CUTLINE
17 Erik Jones 389 -3
18 Bead Keselowski 376 +1
19 AJ Allmendinger 375 +1
20 Joey Logano 370 -1
21 Michael McDowell 369 --
22 Ross Chastain 356 --
23 Zane Smith 340 --
24 Ricky Stenhouse Jr. 319 +2
25 Riley Herbst 317 -1
26 Todd Gilliland 314 -1
27 John Hunter Nemechek 310 --
28 Austin Dillon 280 --
29 Alex Bowman 231 +3
30 Noah Gragson 221 -1
31 Josh Berry 217 -1
32 Cole Custer 211 +1
33 Ty Dillon 204 -2
34 Connor Zilisch 198 --
35 Cody Ware 156 --
36 Kevin Magnussen 11 --
37 Casey Mears 10 --
38 Jimmie Johnson 9 --
39 Katherine Legge 8 --
40 BJ McLeod 3 --

Kyle Busch anotó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos seguido la decisión de NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos.

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