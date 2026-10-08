Cómo el huracán Isaias puede afectar el fin de semana de carreras de NASCAR en Charlotte

NASCAR organizará una carrera de otoño en el óvalo de Charlotte Motor Speedway por primera vez desde 2017, después de pasar los últimos años utilizando el circuito mixto interior. Lamentablemente, probablemente tendrán que lidiar con lluvias significativas mientras el huracán Isaias avanza tierra adentro.

Isaias es el primer huracán de lo que ha sido una temporada de huracanes del Atlántico 2026 muy tranquila, y está previsto que toque tierra muy tarde el viernes en Alabama. También es la fecha más tardía del año en que se ha formado el primer huracán de la temporada, desde que hay registros.

A medida que avance hacia el norte, dejará lluvia en Charlotte, Carolina del Norte. El pronóstico del tiempo es bueno para la carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series del viernes y la Celebración de la Vida de Kyle Busch que le seguirá, pero la verdadera incógnita es para el sábado y el domingo.

Afortunadamente, las proyecciones más recientes muestran que la tormenta se desplazará más hacia el oeste después de tocar tierra, lo que ayudará a limitar su impacto en el fin de semana de carreras si eso se mantiene. Originalmente, el domingo parecía que iba a ser un completo lavado por la lluvia, pero ahora el sábado parece enfrentar un mayor riesgo.

NASCAR quizá pueda completar la práctica y la clasificación de la Cup sin problemas (1-3pm EST), pero la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series estará corriendo al 100% para ganarle a la lluvia. Y una vez que llegue, no amainará durante varias horas. La carrera de la NOAPS está programada para comenzar a las 4pm EST.

A partir del mediodía del jueves, parece que el mal tiempo debería alejarse para el final de la mañana del domingo o el comienzo de la tarde del domingo, lo que debería dejarle a NASCAR tiempo de sobra para secar la pista y disputar completa la carrera de 400 millas de la Cup en Charlotte. La carrera está programada para tener bandera verde justo después de las 3pm EST, pero Charlotte tiene luces si es necesario.

Por supuesto, las proyecciones siguen cambiando mientras los meteorólogos rastrean la tormenta, y la amenaza de rayos podría paralizar toda la actividad en pista mucho antes de que lo haga la lluvia.

Tres de las primeras cinco carreras de la Cup en el Chase no han podido realizar prácticas ni clasificación debido a la lluvia, y en su lugar la parrilla se ha establecido mediante la métrica. Si el clima llega temprano y eso ocurre en Charlotte, entonces el líder del campeonato Kyle Larson saldrá desde la pole con Chase Briscoe acompañándolo en la primera fila.

A principios de este año, Charlotte hizo una historia desafortunada al convertirse en el primer fin de semana en la historia de NASCAR en que las tres carreras fueron acortadas por la lluvia, con la serie también lidiando con niebla densa. Afortunadamente, es probable que ese resultado se evite aquí, pero la lluvia viene... es solo cuestión de cuándo.

El meteorólogo local Brandon Lawson tiene un gran desglose del pronóstico para el fin de semana y sigue proporcionando actualizaciones, que hemos incluido antes: